Łódzcy policjanci zlikwidowali plantację konopi Data publikacji 27.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zatrzymali 46-latka, który posiadał w mieszkaniu narkotyki. To nie był koniec tej historii …. Funkcjonariusze finalnie zlikwidowali plantację konopi, która była ukryta za ścianą w jednym z pomieszczeń.

25 marca 2026 roku funkcjonariusze specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, uzyskali informację, że w jednym z mieszkań przy ulicy Sienkiewicza najprawdopodobniej znajdują się narkotyki - postanowili to sprawdzić.

Po dotarciu pod ustalony adres, stróże prawa zauważyli podejrzewanego mężczyznę, który wychodził z wytypowanego lokalu. Natychmiast został wylegitymowany. 46 - latek podczas rozmowy przyznał, że posiada w mieszkaniu narkotyki. Przeszukanie potwierdziło, że miał schowane w słoiku substancje zabronione prawem. Intensywny zapach marihuany unoszący się w mieszkaniu, nie dawał spokoju policjantom. Ich przypuszczenia szybko się potwierdziły, gdyż w garderobie jedna ze ścian miała dziurę, która prowadziła do … nielegalnej plantacji. Pomieszczenie, w którym się znajdowała, wyposażone było w specjalistyczny sprzęt niezbędny do uprawy konopi, m.in. odpowiednie oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz nawodnienie.

Łącznie zabezpieczono: blisko 21 g suszu roślinnego, ponad 10 g ususzonych łodyg konopi i 11 sztuk krzaków konopi.

Zatrzymany usłyszał już zarzuty posiadania narkotyków oraz nielegalnej uprawy konopi. Przestępstwa te zagrożone są karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z I Komisariatu Policji w Łodzi, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź - Śródmieście.

( KWP w Łodzi / mw)

