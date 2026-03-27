Kryminalni z Lubina zatrzymali mężczyznę, który uszkodził dwa szlabany Data publikacji 27.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie ustalili, a następnie zatrzymali 29-letniego mieszkańca miasta, który na początku marca br. uszkodził dwa szlabany na terenie prywatnego parkingu. Dodatkowo w trakcie czynności funkcjonariusze wytypowali tego mężczyznę jako podejrzewanego o kradzież alkoholu w jednym z marketów. 29-latek przyznał się do swoich czynów, a takie zachowanie tłumaczył zbyt dużą dawką alkoholu. Z uwagi na to, że przestępstw tych dokonał w warunkach powrotu do przestępstwa, grozi mu kara do 7,5 roku więzienia.

Lubińscy kryminalni zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu pracowali nad sprawą uszkodzenia dwóch szlabanów wraz z napędami należących do prywatnej firmy obsługującej parking na osiedlu „Przylesie” w Lubinie. Straty właściciel oszacował na blisko 19 tysięcy złotych.

Policjanci w wyniku pracy operacyjnej i na podstawie zabezpieczonego monitoringu, wytypowali osobę podejrzewaną o to przestępstwo. Mężczyzna został zatrzymany. Okazał się nim 29-letni mieszkaniec miasta. W toku prowadzonych czynności procesowych zatrzymany przyznał się do zarzucanych mu czynów i wyraził skruchę. Dodatkowo tłumaczył policjantom, że tego dnia wypił zbyt dużo alkoholu i „puściły mu hamulce”.

Kryminalni ustalili również, że 29-latek odpowiedzialny jest za kradzież alkoholu z jednego ze sklepów w Lubinie, który ukradł kilka dni wcześniej. Jak wynikało ze zgłoszenia, mężczyzna wszedł do marketu, zapakował karton z wysokoprocentowym alkoholem i przeszedł przez linię kas, nie płacąc za wyniesiony towar. Przedstawiciel sklepu oszacował wartość skradzionego mienia na kwotę powyżej 800 złotych. Jak sam przyznał podejrzewany, tego dnia również był pijany.

Lubinianin trafił do policyjnej celi. Policjanci przedstawili mu już zarzuty. Odpowie za zniszczenie mienia i kradzież. Z uwagi na to, że 29-latek popełnił oba czyny w warunkach tzw. recydywy, może mu teraz grozić kara nawet do 7,5 roku więzienia.

Policjanci bardzo często zatrzymują osoby, które popełniają przestępstwa znajdując się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Te substancje u wielu osób powodują osłabienie działania hamulców moralnych, jednak w żaden sposób nie zwalniają z odpowiedzialności karnej, a wręcz przeciwnie. W niektórych przypadkach powodują zaostrzenie kary, między innymi w przypadku nietrzeźwych kierujących - sprawców wypadków drogowych.

