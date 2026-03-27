Rażące przekroczenie prędkości na trasie S8 - motocyklista zatrzymany przez policjantów z Pruszkowa Data publikacji 27.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie zatrzymali 46-letniego motocyklistę, który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego, poruszając się z nadmierną prędkością na trasie S8 w powiecie pruszkowskim.

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Michałowice, na odcinku drogi ekspresowej S8, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h . Mężczyzna kierujący motocyklem jechał z prędkością aż 208 km/h. Jego jazda została zarejestrowana przez videorejestrator policyjnego radiowozu. Zachowanie motocyklisty stwarzało poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

46-latek odpowie za swoje zachowanie przed sądem. O kwestii winy oraz wymiarze kary zdecyduje Sąd Rejonowy w Pruszkowie.

Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych wypadków drogowych. Tego typu zachowania stwarzają realne zagrożenie nie tylko dla kierującego, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci apelują do wszystkich kierowców o rozsądek, przestrzeganie ograniczeń prędkości oraz dostosowanie stylu jazdy do obowiązujących przepisów i warunków panujących na drodze.

