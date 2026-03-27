„Odbierak” zatrzymany przed mieszkaniem seniorki Data publikacji 27.03.2026 Powrót Drukuj Wczoraj na terenie gminy Busko - Zdrój miejscowi kryminalni zatrzymali 60-latka, którego podejrzewają o udział w oszustwie „na wypadek”. W ten sposób zapobiegli przekazaniu przestępcom ponad 22 tys. zł. Zatrzymany mieszkaniec województwa śląskiego trafił do policyjnej celi. Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

Do mieszkanki gminy Busko - Zdrój zadzwoniła wczoraj kobieta podająca się za kuzynkę z Warszawy. Przez telefon przekonywała 88-latkę, że spowodowała wypadek, w którym ucierpiała inna kobieta. Dodała, że potrzebne są pieniądze, aby „załatwić sprawę” z potrąconą osobą. Seniorka miała przekazać pieniądze, które miała w domu, a po ich odbiór miał przyjechać „policjant”. Kobieta przygotowała ponad 22 tys. zł i czekała na ich przekazanie. Kiedy przed drzwiami pojawił się odbierak, chwilę po nim zjawili się kryminalni. Do przekazania gotówki nie doszło.

60-letni mieszkaniec województwa śląskiego został zatrzymany. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a jego pojazd na parking strzeżony.

