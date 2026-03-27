Porady Policji na przedświąteczny weekend Data publikacji 27.03.2026 Powrót Drukuj Zbliżający się weekend wraz z niedzielą handlową (29 marca) to okres intensywnych przygotowań i zakupów, który z pewnością przyciągnie do galerii handlowych i na targowiska tłumy klientów. W pośpiechu, skupieni na poszukiwaniu wielkanocnych prezentów i promocji, często zapominamy o własnym bezpieczeństwie. Funkcjonariusze Policji przypominają - tłok, roztargnienie i chęć szybkiego zrobienia zakupów to warunki, które bezwzględnie wykorzystują złodzieje i oszuści. Poniżej przedstawiamy zbiór najważniejszych zasad, które pomogą chronić nasze mienie, zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.

Aby tegoroczne Święta Wielkanocne minęły w spokojnej i bezpiecznej atmosferze, apelujemy o stosowanie się do kilku kluczowych zaleceń.

W sklepach stacjonarnych i na targowiskach

Chroń gotówkę i dokumenty . Jeśli masz przy sobie większą kwotę pieniędzy, rozdziel ją i schowaj w kilku różnych miejscach. Portfel noś w wewnętrznych, zapinanych kieszeniach ubrania. Unikaj przechowywania wartościowych przedmiotów w tylnych kieszeniach spodni oraz w zewnętrznych przegrodach plecaka.

Klucze z dala od dokumentów. Przechowuj klucze do mieszkania osobno. W przypadku kradzieży torby, w której znajduje się dokument z adresem zamieszkania oraz klucze, złodziej zyskuje łatwy dostęp do twojego domu.

Nie pozostawiaj mienia bez nadzoru. Torebkę noś z przodu, zawsze zamkniętą i w zasięgu wzroku. Nigdy nie zostawiaj jej w wózku sklepowym czy na ladzie, nawet na ułamek sekundy, gdy sięgasz po towar.

Zachowaj dyskrecję. Płacąc przy kasie, nie eksponuj zawartości portfela. Kod PIN do karty płatniczej wpisuj w taki sposób, aby nikt nie mógł go podejrzeć (np. zasłaniając klawiaturę drugą ręką). Nigdy nie zapisuj numeru PIN na karcie ani na karteczce włożonej do portfela.

Zakupy w towarzystwie dzieci

Ustalcie zasady. Zanim wejdziecie do sklepu, wytłumacz dziecku, że jeśli straci cię z oczu, powinno zostać w miejscu, gdzie widziało cię po raz ostatni i nie wychodzić z nieznajomymi na zewnątrz.

Wskaż osoby godne zaufania . Naucz dziecko, że o pomoc najlepiej poprosić umundurowanego policjanta, pracownika ochrony obiektu lub sprzedawcę przy kasie.

Dane kontaktowe. To absolutna podstawa podczas wizyt w dużych centrach handlowych. Wyposażmy dziecko w opaskę z naszym numerem telefonu lub wsuńmy mu do kieszeni karteczkę z kontaktem. Warto, aby starsze dzieci miały wpisane numery do rodziców w taki sposób, by można było je błyskawicznie odszukać w telefonach.

Zrób zdjęcie przed wyjściem. To prosta, ale skuteczna metoda. W razie zagubienia się dziecka, masz w telefonie jego aktualne zdjęcie w stroju, w którym jest ubrane tego dnia, co znacznie ułatwia poszukiwania służbom i pracownikom ochrony.

Bezpieczeństwo zakupów w Internecie

Cyberprzestępczość w okresie przedświątecznym przybiera na sile. Fałszywe e-sklepy i złośliwe linki to najczęstsze pułapki.

Zasada ograniczonego zaufania do ofert. Jeżeli towar renomowanej marki jest oferowany w rażąco niskiej cenie, traktuj to jako czerwoną flagę. Może to być próba wyłudzenia pieniędzy lub sprzedaż przedmiotu pochodzącego z przestępstwa.

Weryfikuj wiarygodność sprzedawcy. Czytaj opinie innych kupujących i sprawdzaj, czy sklep podaje pełne dane rejestrowe, adres i numer telefonu.

Uważaj na złośliwe wiadomości. Nie klikaj w linki przychodzące w wiadomościach e-mail lub SMS z informacją np. o „niedopłacie za kuriera" lub „konieczności potwierdzenia zamówienia". Zawsze loguj się na strony sklepów i banków, wpisując adres ręcznie.

Bezpieczne połączenie. Płacąc online, zwracaj uwagę na adres w oknie przeglądarki - powinien zaczynać się od https://, a obok widnieć symbol zamkniętej kłódki.

Zakupy mobilne tylko z oficjalnych źródeł. Używaj aplikacji pobranych z autoryzowanych sklepów (Google Play, App Store).

Wybieraj bezpieczne formy płatności. Jeśli sklep wzbudza Twoje chociażby minimalne wątpliwości, a koniecznie chcesz dokonać w nim zakupu, wybierz opcję płatności przy odbiorze paczki.

Pamiętajmy, że ostrożność i rozwaga to najlepsza ochrona przed nieprzyjemnymi sytuacjami.