Uwierzyła, że rozmawia z pracownikiem banku i straciła ponad 30 tys. zł Data publikacji 27.03.2026 Powrót Drukuj Uwaga - oszuści podszywają się pod pracowników banku. Mieszkanka powiatu działdowskiego uwierzyła oszustom i straciła ponad 30 tys. zł.

Do Komendy Powiatowej Policji w Działdowie wpłynęło zawiadomienie od 71-letniej mieszkanki Działdowa, która padła ofiarą oszusta podszywającego się pod pracownika banku. Kobieta poinformowała, że dwa dni wcześniej skontaktował się z nią telefonicznie mężczyzna podający się za pracownika departamentu bezpieczeństwa banku i podstępem namówił ją do wykonania trzech przelewów w wysokości 30 tys. zł.

Pamiętajmy, że gdy pracownik banku prosi nas o podanie przez telefon danych uwierzytelniających do bankowości elektronicznej, czy danych kart płatniczy i namawia do instalacji dodatkowych aplikacji, to mamy do czynienia z oszustem.

W żadnym wypadku nie należy instalować zalecanych aplikacji i podawać kodów. Prawdziwy pracownik banku nigdy nie poprosi o podanie danych dostępowych do konta przez telefon ani zainstalowania aplikacji. Zanim podejmiemy jakiekolwiek działanie (podanie danych logowania, hasła do konta, kodów transakcyjnych, zainstalowania aplikacji), upewnijmy się czy osoba, która do nas dzwoni, jest pracownikiem banku. Rozłączmy się i zadzwońmy sami do naszego banku w celu potwierdzenia czy ktoś próbował się z nami skontaktować i czy rzeczywiście nasze konto jest zagrożone.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, o każdej tego rodzaju sytuacji najlepiej powiadomić policję.

Przestrzegamy!

Zasady ostrożności są zawsze takie same, jeżeli ktoś nas prosi o pieniądze:

Nie przekazujemy pieniędzy obcym osobom;

Nie przesyłamy pieniędzy na numery kont podane przez obce osoby;

Nie podajemy nikomu danych do logowania na nasze konta bankowe;

Nie przekazujemy obcym osobom kodów do płatności mobilnych.

Nie klikamy w przesyłane niesprawdzone linki.

( KWP w Olsztynie /aw)