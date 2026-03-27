Seniorka zapytała go o legitymację. Chwilę później był już w rękach policjantów Data publikacji 27.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z „mienia” zatrzymali na gorącym uczynku 40-letniego oszusta. Mężczyzna przyszedł odebrać pieniądze od 82-letniej mieszkanki Lublina. Jego łupem miało paść ponad 20 000 złotych. Wczoraj mieszkaniec Poznania usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa. Na wniosek policjantów i prokuratora został tymczasowo aresztowany. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w środę w dzielnicy Czechów w Lublinie. Policjanci z Wydziału dw . z Przestępczością Przeciwko Mieniu prowadzili czynności w sprawie oszustw na wnuczka. Funkcjonariusze uzyskali informację, że na terenie Lublina grasują oszuści, którzy planowali kolejne przestępstwo.

Jak się okazało, za cel obrali 82-latkę. Sprawcy wykorzystując metodę wyłudzania pieniędzy „na policjanta CBŚP ” nakłonili seniorkę do przygotowania oszczędności. Kobieta stosując się do poleceń wpuściła do mieszkania fałszywego policjanta. Podczas rozmowy poprosiła go okazanie legitymacji. Gdy tego nie zrobił, odmówiła wydania pieniędzy. W tym czasie na osiedlu pojawili się już policjanci.

Operacyjni zatrzymali mężczyznę od razu po wyjściu od seniorki. Sprawca trafił do policyjnej celi. Wczoraj 40-latek usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa. Następnie po przesłuchaniu w prokuraturze trafił przed oblicze sądu. Tam zapadła decyzja o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia.