Seniorka zapytała go o legitymację. Chwilę później był już w rękach policjantów
Policjanci z „mienia” zatrzymali na gorącym uczynku 40-letniego oszusta. Mężczyzna przyszedł odebrać pieniądze od 82-letniej mieszkanki Lublina. Jego łupem miało paść ponad 20 000 złotych. Wczoraj mieszkaniec Poznania usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa. Na wniosek policjantów i prokuratora został tymczasowo aresztowany. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia.
Do zdarzenia doszło w środę w dzielnicy Czechów w Lublinie. Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu prowadzili czynności w sprawie oszustw na wnuczka. Funkcjonariusze uzyskali informację, że na terenie Lublina grasują oszuści, którzy planowali kolejne przestępstwo.
Jak się okazało, za cel obrali 82-latkę. Sprawcy wykorzystując metodę wyłudzania pieniędzy „na policjanta CBŚP” nakłonili seniorkę do przygotowania oszczędności. Kobieta stosując się do poleceń wpuściła do mieszkania fałszywego policjanta. Podczas rozmowy poprosiła go okazanie legitymacji. Gdy tego nie zrobił, odmówiła wydania pieniędzy. W tym czasie na osiedlu pojawili się już policjanci.
Operacyjni zatrzymali mężczyznę od razu po wyjściu od seniorki. Sprawca trafił do policyjnej celi. Wczoraj 40-latek usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa. Następnie po przesłuchaniu w prokuraturze trafił przed oblicze sądu. Tam zapadła decyzja o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia.
(KWP w Lublinie / kc)