Dwóch 16-latków zatrzymanych w związku z kradzieżą i rozbojem Data publikacji 27.03.2026 Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku ustalili tożsamość i zatrzymali dwóch nastolatków, którzy kilka dni temu wyszli ze sklepu z piwem, za które nie zapłacili. Dwóch 16-latków zareagowało agresją wobec ochroniarza, który wybiegł za nimi z marketu i usiłował ich powstrzymać. Obaj usłyszeli zarzuty kradzieży rozbójniczej i naruszenia czynności ciała pracownika ochrony. Zgromadzony materiał dowodowy został przekazany do sądu rodzinnego, który zajmie się teraz sprawą agresywnych nastolatków.

Kilka dni temu do policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku wpłynęło zgłoszenie od pracownika ochrony, który został zaatakowany przez nastolatków na parkingu, przed jednym ze słupskich marketów. Na miejsce od razu zostali skierowani policjanci, którzy zabezpieczyli nagranie, które zarejestrowało przebieg tego zdarzenia oraz wizerunki sprawców. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy w wyniku prowadzonych czynności operacyjnych ustalili tożsamość dwóch osób zaangażowanych w to zdarzenie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że 16-latkowie weszli na teren sklepu, następnie zabrali z półki cztery piwa o wartości 30 złotych, minęli linię kas i wyszli ze sklepu bez płacenia. Pracownik ochrony, który widział tę sytuację wybiegł za nimi ze sklepu i usiłował powstrzymać. Mężczyzna spotkał się wtedy z agresją. Nastolatkowie bili go, szarpali, a na koniec rzucili w niego szklaną butelką z piwem, którą wcześniej ukradli i uciekli. Mężczyzna w wyniku tego zdarzenia odniósł niegroźne obrażenia.

Kryminalni zatrzymali do tej sprawy dwóch 16-latków i wszystkie czynności procesowe wykonywali w obecności ich rodziców. Obaj zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty kradzieży rozbójniczej oraz naruszenia czynności ciała pracownika ochrony. Wszystkie zgromadzone w tej sprawie informacje oraz cały materiał dowodowy został przekazany do sądu rodzinnego, który zajmie się teraz sprawą agresywnych nastolatków.