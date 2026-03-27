Jechał Porsche pod prąd obwodnicą. 85-latek został zatrzymany przez policjantów po służbie Data publikacji 27.03.2026 Powrót Drukuj Policjantem jest się przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu. Udowodnili to funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, którzy zareagowali na kierującego osobowym Porsche, poruszającym się pod prąd obwodnicą Trójmiasta w Gdyni. Dzięki postawie funkcjonariuszy nie doszło do tragedii, a 85-letni kierujący nie uniknie odpowiedzialności za popełnione wykroczenie.

Oficer Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gdyni otrzymał informację, że funkcjonariusze będący po służbie ujęli sprawcę wykroczenia drogowego. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni nie doszło do tragedii na drodze, a kierowca, który poruszał się pod prąd Obwodnicą Trójmiasta w Gdyni został ujęty.

Funkcjonariusze, będący świadkami niebezpiecznej sytuacji na drodze, natychmiast podjęli interwencję. Ich czujność oraz odpowiedzialna postawa pozwoliły na skuteczne zatrzymanie pojazdu i uniemożliwienie dalszej jazdy kierowcy, który stwarzał poważne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego.

Na miejsce zdarzenia wezwano patrol Policji, który przejął dalsze czynności wobec kierującego Porsche. Mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Jak się okazało, był trzeźwy.

85-latkowi za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjanci zatrzymali prawo jazdy, a o jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd.