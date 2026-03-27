Próba kolejnego oszustwa udaremniona. 27-latek zatrzymany przez policjantów Data publikacji 27.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki reakcji policjantów nie doszło do przekazania kolejnych pieniędzy oszustowi. 27-letni mężczyzna został zatrzymany w chwili, gdy próbował odebrać od 60-latki kolejne pieniądze na fałszywe inwestycje w złoto. Decyzją sądu obywatel Ukrainy został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Wspólne działania policjantów z Komisariatu Policji w Pelplinie, funkcjonariuszy pionu kryminalnego oraz wydziału do walki z przestępczością gospodarczą doprowadziły do zatrzymania 27-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o próbę oszustwa.

Z ustaleń policjantów wynika, że 60-letnia kobieta wcześniej została wprowadzona w błąd i przekazała już pieniądze, wierząc, że inwestuje je w złoto. Gdy zorientowała się, że może paść ofiarą oszustwa, skontaktowała się z policjantami i poinformowała o całej sytuacji.

Funkcjonariusze podjęli działania i zatrzymali mężczyznę w momencie, gdy przyszedł odebrać od kobiety kolejne 50 tysięcy złotych. 27-latek usłyszał zarzut usiłowania oszustwa. Grozi za to kara do 8 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.

Policjanci przypominają, aby zachować ostrożność przy wszelkiego rodzaju inwestycjach. Oszuści często wykorzystują zaufanie i obiecują szybki zysk. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się z Policją.