21 zarzutów i tymczasowy areszt dla 48-latka za serię licznych kradzieży i włamań na terenie Wrocławia Data publikacji 27.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci kryminalni z komisariatu Wrocław-Śródmieście, przy współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zatrzymali sprawcę licznych kradzieży mienia oraz kradzieży z włamaniem do mieszkań. Mężczyzna swoją przestępczą działalność prowadził na terenie kilku wrocławskich rodzinnych ogródków działkowych. Następnie przy pomocy skradzionych kluczy wchodził do mieszkań pokrzywdzonych i okradał je z pieniędzy oraz biżuterii. Zatrzymany usłyszał 21 zarzutów i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Kilka dni temu, 23 marca br., funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście, przy współpracy z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zatrzymali 48-letniego mieszkańca Wrocławia podejrzewanego o liczne kradzieże, których dopuścił się w ostatnich kilku miesiącach.

Kradzieże miały miejsce na terenach rodzinnych ogrodów działkowych kilku dzielnic Wrocławia skąd mężczyzna kradł torebki z zawartością m.in. dokumentów, telefonów komórkowych,kart płatniczych, portfeli i kluczy. Następnie 48-latek przemieszczał się do miejsc zamieszkania pokrzywdzonych, gdzie przy pomocy skradzionych kluczy włamywał się do ich mieszkań okradając je z pieniędzy i biżuterii. Straty łacznie oszacowano na łączną kwotę blisko 150 tys. zł.

Zatrzymany usłyszał również zarzuty za kradzieże dokumentów i kart płatniczych, którymi posłużył się w celu dokonania wypłat gotówki w wysokości prawie 5 tys. zł, jak również usiłowania kradzieży.

Łącznie mężczyzna usłyszał 21 zarzutów dotyczących popełnionych przestępstw. Zatrzymany przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec 48-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara ze względu na recydywę nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

( KWP we Wrocławiu / mw)