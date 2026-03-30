Rejestrowali w Polsce pojazdy, które nigdy nie jeździły po naszych drogach. Siedem osób usłyszało zarzuty Data publikacji 30.03.2026 Trzech diagnostów samochodowych i cztery osoby, które pośredniczyły w przestępczym procederze poświadczania nieprawdy w dokumentach urzędowych, zatrzymali policjanci stołecznego wydziału do walki z korupcją. Podejrzani w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przekupstwem, przyjmowaniem korzyści majątkowych oraz fałszerstwami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Policjanci Wydziału do walki z Korupcją Komendy Stołecznej Policji zatrzymali siedem osób, które według ustaleń brały udział przestępczym procederze polegającym na poświadczaniu nieprawdy w dokumentach związanych z rejestracją pojazdów oraz wykonywaniem fikcyjnych przeglądów technicznych.

Podczas działań policjanci zatrzymali trzech diagnostów samochodowych oraz cztery osoby pośredniczące w przestępstwie.

Policjanci ustalili, że działający w grupie przestępczej mężczyźni działali w różnych miejscach Polski oraz Włoch. Zatrzymani, wręczając urzędnikom łapówki, mieli zarejestrować w Polsce ponad 1500 pojazdów z fikcyjnymi przeglądami technicznymi. Policjanci podczas śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie ustalili, że żaden z tych pojazdów nigdy nie znajdował się na terenie naszego kraju. Na stałe były one użytkowane na terenie Włoch.

Policjanci na poczet przyszłych kar zabezpieczyli pieniądze.

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przekupstwem, przyjmowaniem korzyści majątkowych oraz fałszerstwami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.

