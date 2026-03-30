120 tys. zł. na kaucję - taka była legenda. Policjanci zatrzymali kolejnych oszustów Data publikacji 30.03.2026 Powrót Drukuj Kryminalni na podstawie żmudnych, wnikliwych czynności operacyjnych wytypowali podejrzewanych o oszustwo. 42-latka i 51-latek zostali zatrzymani. Oboje dopuścili się przestępstwa w warunkach recydywy. Pokrzywdzona przekazała oszustom 120 tys. zł. Była przekonana, że pieniądze pokryją kaucję i pomogą wnuczkowi, który rzekomo potrącił na przejściu dla pieszych ciężarną kobietę. Zatrzymani na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe zostali tymczasowo aresztowani.

Ta legenda powtarza się dość często. Niestety pomimo licznych przestróg i wciąż aktywnie prowadzonych policyjnych działań profilaktycznych, wciąż znajdują się osoby, które dają się oszukać.

Pokrzywdzona otrzymała telefon, tym razem od "komendanta", który powiadomił ją o wypadku jaki rzekomo spowodował jej wnuczek. Miał potrącić na przejściu dla pieszych ciężarną kobietę. Potrzebne były pieniądze na kaucję. Do pokrzywdzonej zgłosił się obcy mężczyzna i odebrał 120 tysięcy złotych.

Powiadomieni kryminalni w wyniku wielu, skrupulatnych ustaleń, sprawdzeń i weryfikacji ogromu informacji ustalili parę podejrzewaną o to oszustwo. Oboje w przeszłości byli już karani za oszustwa. Mężczyzna był poszukiwany i ma do odbycia karę 2 lat pozbawienia wolności właśnie za tego typu przestępstwo.

Jako pierwszą policjanci zatrzymali 42-latkę.

51-latek ukrył się w swoim mieszkaniu, najpierw udawał, że go nie ma. Następnie chciał przechytrzyć policjantów i próbował uciec przez ogród. Tam czekał na niego jeden z kryminalnych i mężczyzna wpadł wprost w jego ręce.

Na podstawie zgromadzonych dowodów oboje zatrzymani usłyszeli zarzuty dokonania oszustwa wspólnie i w porozumieniu w warunkach recydywy.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe w sądzie zastosowano wobec zatrzymanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.

