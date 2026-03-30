Policjanci wsparli akcję charytatywną dla 7-letniej Hani zmagającej się z ciężką chorobą Data publikacji 30.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu oraz Komisariatu Policji w Skwierzynie włączyli się w inicjatywę pomocy dla ciężko chorej 7-letniej Hani, organizując zbiórkę funduszy i aktywnie uczestnicząc w szkolnym kiermaszu. Zaangażowanie funkcjonariuszy to kolejny dowód na to, że mundur to nie tylko służba, ale także wielkie serce.

W czwartek (26 marca) policjanci z powiatu międzyrzeckiego aktywnie włączyli się w akcję charytatywną zorganizowaną przez Zespół Szkół Edukacyjnych w Skwierzynie. Inicjatywa miała na celu wsparcie 7-letniej Hani, uczennicy skwierzyńskiej szkoły podstawowej, u której zdiagnozowano jeden z najcięższych nowotworów dziecięcych – glejaka pnia mózgu. Funkcjonariusze, poruszeni trudną sytuacją dziewczynki i jej rodziny, postanowili aktywnie zaangażować się w pomoc. Zorganizowali zbiórkę funduszy, które następnie przekazali podczas kiermaszu odbywającego się w Zespole Szkół Edukacyjnych. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności, która licznie włączyła się w akcję, okazując wsparcie i solidarność.

Mundurowi podkreślają, że chętnie angażują się w inicjatywy charytatywne i są otwarci na wszelkie działania, które mogą pomóc osobom potrzebującym. Każda taka akcja ma ogromne znaczenie i realnie przyczynia się do walki o zdrowie i życie, zwłaszcza w przypadku najmłodszych.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się nie tylko zebrać środki finansowe, ale także pokazać, jak wielką siłę ma lokalna społeczność zjednoczona wokół szczytnego celu.