Tymczasowy areszt dla podejrzanego o obrót znaczną ilością narkotyków Data publikacji 30.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki skutecznym działaniom funkcjonariuszy Wydziału Narkotykowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymany został 37-letni mężczyzna podejrzany o udział w obrocie znaczną ilością narkotyków - blisko 10 kilogramów mefedronu - działając na terenie różnych miejscowości w Polsce.

Dalsze czynności w sprawie prowadzą policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Szczecinie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gryfinie. W toku postępowania śledczy zgromadzili obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutów.

Mężczyzna usłyszał zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających oraz posiadania znacznej ilości takich substancji.

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego wystąpili z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wniosek ten został następnie uwzględniony przez prokuratora i skierowany do sądu. Sąd, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym przygotowanym przez śledczych, przychylił się do wniosku i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Po zakończeniu czynności mężczyzna został osadzony w zakładzie karnym.