Policjant na wolnym uniemożliwił jazdę pijanemu kierowcy

Data publikacji 30.03.2026
Policjant na wolnym od służby uniemożliwił jazdę pijanemu kierującemu, którego zauważył w rejonie stawów w gminie Tomaszów Lubelski. Mężczyzna pod widocznym działaniem alkoholu wsiadł za kierownicę Volkswagena i chciał odjechać. Policjant widząc „niepewnego” kierującego, zastawił mu drogę i powiadomił służby o zdarzeniu. Jak się okazało 51-latek wydmuchał ponad dwa promile alkoholu.

W sobotę w godzinach popołudniowych, policjant z Wydziału Prewencji tomaszowskiej komendy, będąc na wolnym od służby zauważył w rejonie stawów w Rogóźnie mężczyznę, który pod wyraźnym działaniem alkoholu, chciał prowadzić auto.

Policjant mając podejrzenie, że mężczyzna może być nietrzeźwy, zadzwonił na numer alarmowy, informując o swoich przypuszczeniach. Mężczyzna wsiadł za kierownicę Volkswagena, zawrócić autem na łące i wyjechać na ulicę. Funkcjonariusz widząc to, zastawił mu drogę uniemożliwiając dalszą jazdę.

Jak się okazało 51-letni kierujący Volkswagenem w organizmie miał ponad 2 promile alkoholu. Mundurowi już teraz zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i odholowali auto na parking strzeżony. O jego dalszym losie niebawem zadecyduje sąd.

Apelujemy o zdrowy rozsądek i odpowiedzialne zachowanie na drodze. Nietrzeźwi kierujący stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również wobec innych uczestników dróg. 

(KWP w Lublinie /aw)

