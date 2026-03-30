Sześciu cudzoziemców zatrzymanych, w tym pięciu nielegalnych imigrantów Data publikacji 30.03.2026 Powrót Drukuj Inowrocławscy policjanci zatrzymali pojazd, którym przewożeni byli cudzoziemcy nielegalnie przebywający w Polsce. Wobec Afgańczyka i czterech Pakistańczyków wszczęto procedury deportacyjne. Natomiast obywatel Ukrainy, który ich przewoził, odpowie za pomocnictwo przy tym nielegalnym procederze.

W ubiegłym tygodniu do inowrocławskiej Policji trafiła informacja, że przez powiat (w kierunku Radziejów - Kruszwica) może przejeżdżać VW Passat z osobami nielegalnie przebywającymi w Polsce. Komunikat natychmiast trafił do będących w służbie patroli.

Na efekty dziłań nie trzeba było długo czekać. Już o godzinie 13:00 w miejscowości Jaksice policjanci zauważyli odpowiadający opisowi samochód, który zatrzymano.

W samochodzie policjanci ujawnili łącznie sześciu mężczyzn w wieku od 19 do 26 lat: Afgańczyka, czterech Pakistańczyków oraz obywatela Ukrainy, który był kierowcą pojazdu. Wszyscy zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy Policji w Inowrocławiu.

Potwierdzono, że Afgańczyk i Pakistańczycy nie posiadali odpowiednich dokumentów i ich pobyt w Polsce nie był legalny. W obecności biegłych tłumaczy mężczyźni zostali przesłuchani. Zostały wszczęte wobec nich procedury Straży Granicznej, celem wydalenia zatrzymanych z terytorium RP . Ponadto obywatel Ukrainy odpowie za pomocnictwo przy nielegalnym procederze, za co usłyszał zarzut. W piątek, 27.03.2026 r., na wniosek policjantów i prokuratora sąd aresztował go na 3 miesiące. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Imigranci zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej w Bydgoszczy. Obcokrajowcy zostaną przymusowo wydaleni z Polski. Na wyjazd będą oczekiwać w specjalnym strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.