Kolejne sukcesy podinspektora Krzysztofa Barana na Mistrzostwach Europy! Złote medale i rekordy na arenie międzynarodowej Data publikacji 30.03.2026 Powrót Drukuj Siła charakteru, konsekwencja i najwyższy poziom sportowej rywalizacji-podinspektor Krzysztof Baran udowodnił, że policyjna służba i mistrzowska forma mogą iść w parze. Kolejne rekordy są nie tylko świadectwem imponującej sprawności fizycznej, lecz także symbolem niezłomnej determinacji i dążenia do doskonałości, które stanowią istotę policyjnej służby.

Podinspektor Krzysztof Baran pełniący obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju, odniósł spektakularny sukces podczas Mistrzostw Europy federacji XPC w trójboju siłowym, które odbyły się w Siedlcach.

Policjant wywalczył trzy złote medale, zajmując pierwsze miejsce w kategorii debiutów, open oraz służb mundurowych. Dodatkowo triumfował w kategorii Masters 50+ do 100 kilogramów, potwierdzając swoją dominację w tej grupie wiekowej i wagowej.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt ustanowienia aż 9 rekordów Polski oraz 9 rekordów Europy federacji XPC, co stanowi wyjątkowe osiągnięcie na arenie międzynarodowej. Łączny wynik zawodów (total) wyniósł imponujące 585 kilogramów.

Sukces podinspektora Krzysztofa Barana to dowód niezwykłej determinacji, systematycznej pracy oraz doskonałej kondycji fizycznej. Jego osiągnięcia są powodem do dumy nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również dla całej Policji. Stanowią inspirujący przykład tego, że pasja, dyscyplina i nieustanne dążenie do doskonałości przekładają się na sukces zarówno w sporcie, jak i służbie na rzecz społeczeństwa.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów zarówno na sportowych arenach, jak i w codziennej policyjnej służbie.