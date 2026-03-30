Gdańscy policjanci zabezpieczyli prawie 20 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości ponad 1 mln zł Data publikacji 30.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki kryminalnym z gdańskiej komendy miejskiej na czarny rynek nie trafi prawie 20 kg narkotyków o przybliżonej wartości prawie miliona złotych. Za posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków odpowie zatrzymany 31-latek. Mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu i grozi mu nawet 12 lat więzienia.

Kryminalni z gdańskiej komendy miejskiej zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej dzięki bardzo dobremu rozpoznaniu dotarli do informacji o 31-latku, który miał przechowywać w mieszkaniu dużą ilość narkotyków. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci ustalili pełne dane mężczyzny oraz adres, pod którym mężczyzna miał przebywać. Jak się okazało, był to wynajęty apartament w rejonie Śródmieścia.

W minioną środę kryminalni weszli do zajmowanego przez mężczyznę lokalu i przeprowadzili kontrolę. To, że znajdą się tam narkotyki było pewne, ponieważ już po wejściu, poczuli intensywny zapach marihuany. Podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli spore ilości narkotyków. Marihuana była spakowana w zgrzewane próżniowo worki, a pozostałe narkotyki w woreczki foliowe. 31-latek został zatrzymany i przetransportowany do aresztu. Następnie kryminalni sprawdzili adres, pod którym mężczyzna zamieszkuje na stałe. Mieszkanie znajdujące się na terenie gminy Pruszcz Gdański również zostało dokładnie sprawdzone i podczas kontroli kryminalni ujawnili i zabezpieczyli kolejne narkotyki. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście tys. zł. na poczet przyszłej kary oraz prawie 20 kg różnych narkotyków, m.in. ponad 16 kg marihuany, prawie 0,5 kg kokainy, kilkadziesiąt gramów haszyszu, 2 kg klefedronu. Całość zabezpieczonych narkotyków o czarnorynkowej wartości ponad mln. zł została przekazana do badań biegłemu sądowemu.

Dzięki zgromadzonym przez policjantów dowodom prokurator przedstawił 31-latkowi zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. W piątek sąd przychylił się do wniosku o środek zapobiegawczy i zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt.

Za wprowadzanie do obrotu narkotyków grozi kara 8 lat więzienia. Jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość, kara może wynieść nawet 12 lat.