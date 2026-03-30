Za nieodwzajemnione uczucia nękał kobietę. Policjanci zatrzymali stalkera Data publikacji 30.03.2026 Zamawiał nieopłacone przesyłki na adres młodej mieszkanki powiatu lęborskiego, niepokoił ją licznymi telefonami i wiadomościami sms, nachodził ją w domu. Ukradł też tablice rejestracyjne od jej samochodu i porzucił je w lesie. Używał jeszcze innych sposobów, żeby nękać kobietę, która nie chciała odwzajemnić jego „romantycznych" uczuć.

Kryminalni zatrzymali 22-latka, podejrzanego o stalking, groźby karalne i kradzież tablic rejestracyjnych na szkodę mieszkanki powiatu lęborskiego. Mężczyzna najprawdopodobniej ulokował w kobiecie swoje uczucia, ale bez wzajemności.

Od ponad roku uporczywie ją nękał. Nachodził ją w domu, wydzwaniał do niej, wysyłał wiele wiadomości sms. Tworzył nawet fikcyjne konta na portalach społecznościowych, żeby przez nie kontaktować się z pokrzywdzoną. Na adres kobiety wysyłał nieopłacone przesyłki, również o znacznej wartości, a na jej konto wielokrotnie przelewał po 1 groszu. W lutym ukradł tablice rejestracyjne od jej samochodu i porzucił je w lesie. Wreszcie uciekł się do gróźb karalnych.

Zawiadomieni o uporczywym nękaniu policjanci w miniony czwartek zatrzymali 22-latka w jego domu na terenie powiatu lęborskiego i odzyskali skradzione przez niego tablice rejestracyjne.

Następnego dnia mężczyzna został doprowadzony do prokuratury. Zgromadzone materiały dowodowe pozwoliły na przedstawienie mu zarzutów uporczywego nękania kobiety, stosowania gróźb karalnych oraz kradzieży tablic. Prokurator zastosował wobec 22-latka środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, zakazu opuszczania kraju, kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania się do niej oraz do jej miejsca zamieszkania.

22-latkowi grozi kara 8 lat pozbawienia wolności.