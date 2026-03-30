Podpalał, a zaraz po tym powiadamiał służby - 36-latek z Gdańska zatrzymany Data publikacji 30.03.2026 19 marca br. kryminalni z Przymorza zatrzymali 36-letniego mieszkańca Gdańska, który podpalił wiatę śmietnikową przy jednym z popularnych marketów, powodując straty w wysokości blisko pół miliona złotych. W dodatku w chwili zatrzymania mężczyzna kierował pojazdem pomimo orzeczonego zakazu i był poszukiwany do dobycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem.

15 marca 2026 roku po godzinie 3:00 dyżurny z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku otrzymał zgłoszenie o pożarze wiaty śmietnikowej, do której doszło na ulicy Opolskiej, przy jednym z popularnych marketów. W wyniku pożaru spaliły się między innymi klimatyzatory, palety, które znajdowały się przed sklepem, śmieci, a także ściana obiektu i drzwi. Straty oszacowano na blisko pół miliona złotych.

Wnikliwa praca operacyjna kryminalnych z komisariatu V w Gdańsku, w tym analiza nagrań z kamer monitoringu i zgromadzonych informacji, pozwoliła na wytypowanie podejrzewanego o to podpalenie. Okazał się nim 36-letni mieszkaniec Gdańska, który cztery dni później został zatrzymany. Zaraz po zdarzeniu mężczyzna miał powiadomić służby o pożarze, a następnie jakby nigdy nic odejść z miejsca zdarzenia. W trakcie jego zatrzymania 36-latek kierował Fordem, mimo orzeczonego i aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów.

W miniony piątek mężczyzna usłyszał zarzuty. W trakcie wykonywania z nim czynności okazało się, że 23 marca br. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał wobec niego nakaz zatrzymania, gdyż był on poszukiwany do dobycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem. Zaraz po wykonaniu z nim czynności mężczyzna trafił do aresztu. Gdy odbędzie zasądzoną mu karę, odpowie również za kierowanie pojazdem i podpalenie.