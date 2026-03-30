Zatrzymany za groźby, stalking i zmuszanie do określonego zachowania - 38-latek trafił do aresztu Data publikacji 30.03.2026 Powrót Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o serię przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Mężczyzna usłyszał 13 zarzutów, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesięcy. Czynów tych dopuścił się w okresie ostatnich dwóch lat w Jeleniej Górze. Teraz grozić mu może nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Jeleniej Górze przeprowadzili skuteczne działania, które doprowadziły do zatrzymania 38-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o groźby karalne, stalking, zmuszanie do określonego zachowania oraz naruszenie nietykalności cielesnej.

Z ustaleń śledczych wynika, że 38-latek w ciągu ostatnich dwóch lat dopuszczał się przestępstw na terenie zakładu pracy, w którym był zatrudniony.

Jak wynika z akt sprawy mężczyzna wielokrotnie kierował groźby karalne wobec swojego pracodawcy oraz współpracowników, grożąc im pozbawieniem życia oraz uszkodzeniem ciała. Jak ustalili policjanci, jego działania nie ograniczały się jedynie do gróźb. Podejrzany uporczywie nękał pokrzywdzonych, zmuszał ich do określonych zachowań, a także naruszał ich nietykalność cielesną.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie łącznie 13 zarzutów. Po zatrzymaniu mężczyzna został umieszczony w policyjnym areszcie.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.

Za popełnione przestępstwa 38-latkowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

( KWP we Wrocławiu / kc)