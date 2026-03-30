16-latek zatrzymany podczas próby oszustwa metodą „na legendę” Data publikacji 30.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław Grabiszynek zatrzymali 16-latka, który brał udział w próbie oszustwa metodą „na legendę”. Tym razem przestępcy posłużyli się historią o rzekomym wypadku drogowym, którego sprawcą miał być wnuczek zgłaszających. Oszust przekonywał, że konieczne jest pilne przekazanie pieniędzy na kaucję, ponieważ w zdarzeniu miała ucierpieć ciężarna kobieta.

Zgłaszająca zachowała czujność i powiadomiła policjantów, przekazując szczegóły prowadzonej rozmowy. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania i oczekiwali na osobę, która miała odebrać gotówkę. Na miejscu pojawił się 16-latek, który został zatrzymany. Podczas interwencji ujawniono przy nim środki odurzające.

Nieletni odpowie za udział w oszustwie oraz za posiadanie narkotyków. Nastolatek został doprowadzony do Sądu Rodzinnego Wrocław-Fabryczna, który zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka wychowawczego w postaci nadzoru kuratora.

Coraz częściej grupy przestępcze angażują do tego typu procederu osoby nieletnie, wykorzystując ich wiek do uniknięcia surowszej odpowiedzialności karnej.

Apelujemy do rodziców i opiekunów o wzmożony nadzór nad dziećmi, w szczególności nad tym, w jaki sposób i gdzie dorabiają. Warto interesować się źródłem ich dodatkowych dochodów oraz reagować na wszelkie niepokojące sygnały, które mogą świadczyć o kontakcie z osobami nakłaniającymi do udziału w przestępstwach.

W przypadku otrzymania podobnych telefonów należy zachować szczególną czujność, nie przekazywać pieniędzy nieznanym osobom oraz każdorazowo weryfikować przekazywane informacje, kontaktując się bezpośrednio z członkami rodziny lub Policją.