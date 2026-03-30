42-latek usłyszał 18 zarzutów m.in. za kradzieże z włamaniem Data publikacji 30.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej pracy i zaangażowaniu policjantów pionu kryminalnego zatrzymano 42-latka działającego na terenie dwóch powiatów, podejrzanego o liczne kradzieże z włamaniem i naruszenie sądowego zakazu kierowania. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu już 18 zarzutów.

Policjanci pionu kryminalnego wejherowskiej komendy ustalili tożsamość i zatrzymali 42-letniego mężczyznę podejrzewanego m.in. o szereg kradzieży z włamaniem. Do zatrzymania doszło na terenie gminy Luzino.

Jak wynika z ustaleń, mężczyzna działał nie tylko na terenie powiatu wejherowskiego, ale również dopuścił się kradzieży z włamaniem w powiecie lęborskim, gdzie ze stojaków skradł butle gazowe.

Podczas zatrzymania oraz przeszukania zajmowanych przez niego pomieszczeń policjanci ujawnili i zabezpieczyli skradzione mienie: pięć butli gazowych o pojemności 11 kg oraz trzy mniejsze trzykilogramowe.

Zatrzymany usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem. Dodatkowo przedstawiono mu zarzut posiadania środków odurzających, gdyż w chwili zatrzymania miał przy sobie narkotyki (amfetaminę i mefedron). Mężczyzna odpowie również za kradzież tablic rejestracyjnych.

Mundurowi ustalili ponadto, że podejrzany wielokrotnie naruszał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, w związku z tym usłyszał kolejne zarzuty. Jak wynika z materiału dowodowego, kierował samochodem podczas kradzieży butli gazowych i w jednym z przypadków elektronarzędzi z terenu budowy.

42-latek został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w wejherowskiej komendzie. Czynności procesowe, w tym przesłuchania, przedstawienie zarzutów oraz eksperyment procesowy, które miały kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania oraz doprowadzenie do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, realizowali policjanci z Komisariatu Policji w Gniewinie.

Teraz za popełnione przestępstwa 42-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące.