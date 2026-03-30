Policjanci z Jawora ruszyli na pomoc - dwa porzucone psy znalazły schronienie Data publikacji 30.03.2026 Dwie psie historie, jeden smutny obraz - przy drodze technicznej wzdłuż trasy S3 w Jaworze siedziały i czekały dwa porzucone psy. Na szczęście na ich drodze pojawili się jaworscy policjanci, którzy nie pozostali obojętni na ich los.

W sobotę, 28 marca br., kwadrans przed godziną 15:00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jaworze otrzymał zgłoszenie dotyczące dwóch psów, które od dłuższego czasu miały błąkać się przy drodze technicznej wzdłuż drogi S3, przy wiadukcie na trasie Jawor - Godziszowa.

Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol. Policjanci potwierdzili zgłoszenie - przy drodze znajdowały się dwa psy, które siedziały na ziemi i nie oddalały się z miejsca. Ich zachowanie wskazywało, że mogą czekać na właściciela. Zwierzęta były wyraźnie zdezorientowane.

Funkcjonariusze podjęli działania, aby pomóc bezbronnym czworonogom. Spokojnym zachowaniem wzbudzili zaufanie psów, po czym umieścili je w radiowozie i przewieźli do miejsca zapewniającego opiekę bezdomnym zwierzętom. Tam psy znalazły schronienie i zostały przekazane pod dalszą opiekę. Nie wymagały pomocy weterynaryjnej.

Komenda Powiatowa Policji w Jaworze prowadzi czynności mające na celu ustalenie właściciela zwierząt, który będzie musiał wyjaśnić okoliczności ich porzucenia oraz ponieść konsekwencje swojego zachowania. Zgodnie bowiem z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt za porzucenie zwierzęcia grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Apelujemy o odpowiedzialność wobec zwierząt. Decyzja o ich posiadaniu powinna być przemyślana. Porzucenie zwierzęcia to nie tylko brak empatii, ale również przestępstwo. Zwierzęta odczuwają strach, stres i przywiązanie - nie pozostawajmy obojętni na ich los.