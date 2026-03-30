Zgłosił fałszywy alarm bombowy – został zatrzymany Data publikacji 30.03.2026 Kutnowscy policjanci zatrzymali 22-latka, który wywołał fałszywy alarm bombowy. Mężczyzna zaciągnął hamulec ręczny w pociągu pośpiesznym po czym zadzwonił na numer alarmowy z fałszywa informacją, że zostawił tam bagaż z ładunkiem wybuchowym. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

W piątek, 27 marca 2026 roku, tuż po godzinie 20.00 do dyżurnego kutnowskiej Komendy wpłynęło zgłoszenie, że jeden z pasażerów pociągu pośpiesznego relacji Berlin- Warszawa, w miejscowości Krzewie zaciągnął hamulec ręczny po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.

Po kilku minutach do kutnowskiej komendy wpłynęło kolejne zgłoszenie. Operator numeru alarmowego został poinformowany przez mężczyznę, że w pociągu tej samej relacji pozostawił bagaż z ładunkiem wybuchowym.

Policjanci natychmiast pojechali na miejsce zgłoszenia. W pobliżu torów kolejowych zatrzymali mężczyznę odpowiadającego rysopisowi pasażera, który miał opuścić pociąg. Jak się okazało, był to ten sam 22-latek, który wcześniej zadzwonił na numer alarmowy, przekazując fałszywą informację o zagrożeniu. W trakcie tych czynności policyjni pirotechnicy sprawdzili pociąg nie ujawniając w nim żadnym materiałów wybuchowych.

Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzut bezpodstawnego zawiadomienia o zagrożeniu życia lub zdrowiu wielu osób czyli wywołania fałszywego alarmu. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje Sąd.



Przypominamy i ostrzegamy!

Anonimowy telefon o podłożeniu ładunku wybuchowego uruchamia całą lawinę działań Policji i innych służb zaangażowanych w zabezpieczenie miejsca rzekomego podłożenia ładunku. Każda tego rodzaju informacja jest natychmiast dokładnie sprawdzana przez służby. Należy pamiętać o tym, że sprawcy tego typu zdarzeń nie mogą czuć się bezkarni. Oprócz odpowiedzialności karnej sprawca fałszywego alarmu może zostać pociągnięty do zwrotu kosztów akcji wszystkich służb ratunkowych.