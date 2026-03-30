40-letni pabianiczanin odpowie za zabójstwo Data publikacji 30.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach zatrzymali 40-latka, podejrzanego o zabójstwo. 38-letni mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń zadanych mu nożem. Napastnik usłyszał zarzuty. Za popełnioną zbrodnię grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Z uwagi na charakter czynu prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie śledczym.

27 marca 2026 roku około godziny 23.00 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach otrzymali wezwanie do nieprzytomnego, zakrwawionego mężczyzny. Funkcjonariusze po dotarciu na miejsce potwierdzili treść zgłoszenia i przystąpili do reanimacji 38-letka. Pomimo niezwłocznie działania nie udało się uratować jego życia, a Załoga Ratownictwa Medycznego stwierdziła zgon mężczyzny. Denat posiadał na ciele rany kłute i cięte świadczące o tym, że do jego śmierci najprawdopodobniej przyczyniły się osoby trzecie. Policjanci natychmiast rozpoczęli ustalanie okoliczności tego zdarzenia.

Ślady krwi prowadziły do pobliskiej kamienicy. Tam funkcjonariusze, w jednym z mieszkań zastali 34-letnią kobietę. Była bardzo zdenerwowana. Przyznała, że pomiędzy nią, a 38-latkiem doszło do awantury. Wówczas skontaktowała się z byłym partnerem. Wiadomo było, że obaj mężczyźni byli ze sobą skonfliktowani i tego wieczora doszło pomiędzy nimi do konfrontacji. W mieszkaniu kobiety został zabezpieczony nóż kuchenny, który posłużył sprawcy zabójstwa. 34-letnia pabianiczanka została zatrzymana.

Policjanci pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz biegłego lekarza medycyny sądowej wykonali oględziny miejsca zdarzenia. Śledczy zabezpieczyli ślady przestępstwa, rozpytali sąsiadów i zajęli się poszukiwaniem sprawcy tej zbrodni. Dzięki sprawnym działaniom funkcjonariuszy podejrzewany został szybko namierzony i zatrzymany.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego przez policjantów i prokuratora 40-latek usłyszał zarzut zabójstwa, zagrożony karą dożywotniego pozbawienia wolności. Kobieta natomiast po przesłuchaniu została zwolniona. Z uwagi na charakter czynu prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku - mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące.

( KWP w Łodzi /aw)