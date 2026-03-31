Kolejny poszukiwany listem gończym wpadł w ręce śląskich "łowców głów" Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych KWP w Katowicach zatrzymali w Sosnowcu mężczyznę poszukiwanego listem gończym. 41-latek ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, aby uniknąć zasądzonej kary więzienia. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi ponad 2 lata za przestępstwo seksualne wykorzystania małoletniego.

W środę, 25 marca, policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach namierzyli i zatrzymali na terenie Sosnowca 41-letniego mężczyznę. Był on poszukiwany od początku 2026 roku listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.

Mężczyzna ukrywał się w różnych miejscach na terenie Polski, jednak ostatecznie został zatrzymany w swoim miejscu pracy. Do odbycia miał karę ponad dwóch lat pozbawienia wolności za przestępstwo seksualnego wykorzystania małoletniego.

Sprawa została przejęta przez śląskich „łowców głów” w styczniu 2026 roku z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Przeprowadzone działania doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego, co doprowadziło do jego skutecznego zatrzymania.

Mężczyzna został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną mu karę więzienia.