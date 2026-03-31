27-latek zatrzymany za oszustwa metodą „na policjanta” Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 27-latka z Gdańska oszukującego starsze osoby metodą „na policjanta", który odbierał od pokrzywdzonych pieniądze. Podejrzany usłyszał zarzuty dotyczące dwóch przestępstw, podczas których pokrzywdzeni stracili 265 tys. zł. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone, że pokrzywdzonych może być znacznie więcej. W niedzielę na wniosek prokuratora sąd aresztował 27-latka na trzy miesiące.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku prowadząc czynności w sprawach oszustw metodą „na policjanta”, uzyskali informację, że na terenie Gdańska może przebywać sprawca, który planuje kolejne takie przestępstwo. W piątek po południu operacyjni pojechali w okolice jednego z budynków na gdańskim Śródmieściu i tam zatrzymali 27-latka, który wybiegł z klatki schodowej, a przy sobie miał liczne banknoty o nominale 100 zł. Jak się okazało, sprawca chwilę wcześniej okradł 70-letnią gdańszczankę.

Pokrzywdzona telefonicznie została nakłoniona do przekazania oszczędności, które miały być zagrożone. Kobieta, stosując się do poleceń, wpuściła do mieszkania fałszywego policjanta Centralnego Biura Śledczego i dała mu 95 tysięcy złotych. Podczas zdarzenia seniorka zorientowała się, że ma do czynienia oszustem i chciała odebrać przekazane banknoty. Wtedy sprawcą odepchnął ją i uciekł. Operacyjni zatrzymali mężczyznę od razu po wyjściu od 70-latki i odzyskali 95 tysięcy złotych. 27-latek trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Dalsza praca policjantów wykazała, że mężczyzna ma na swoim koncie jeszcze jedno przestępstwo i 11 marca w podobny sposób oszukał i okradł 76-latkę z gdańskiego Wrzeszcza. Wtedy łupem 27-latka padło 170 tysięcy złotych. Podczas tego zdarzenia podejrzany także zastosował przemoc wobec seniorki i przed ucieczką odepchnął ja.

W Prokuraturze Rejonowej Gdańsk Śródmieście podejrzany usłyszał dwa zarzuty za oszustwa i zmuszanie do określonego zachowania. Prokurator skierował wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie 27-latka. Sąd przychylił się do tego wniosku i podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci sprawdzają, czy zatrzymany może mieć związek z innymi tego rodzaju przestępstwami.

Za oszustwo grozi do 8 lat więzienia, natomiast za zmuszanie do określonego zachowania do 3 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o czujność i rozwagę w kontaktach z obcymi i stosowanie się do zasady „ograniczonego zaufania”.

Pamiętajmy:

Policja NIGDY telefonicznie nie informuje o prowadzonych przez siebie sprawach i nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy, przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu! Jeśli w trakcie rozmowy telefonicznej z osobą, która podaje się za policjanta usłyszysz taką prośbę, na pewno jest to próba oszustwa!

Apelujemy również do rodzin starszych osób, aby przypomniały bliskim, że tego typu oszustwa mają miejsce i aby byli ostrożni w kontaktach z obcymi. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń prosimy o kontakt z Policją pod nr 112.