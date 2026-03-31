Senior nie stracił 366 tysięcy, pieniądze zabezpieczone, sprawca zatrzymany na gorącym uczynku Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj To był błyskawiczna, dynamiczna i w pełni profesjonalna akcja kryminalnych. 366 tysięcy 960 złotych, tyle pieniędzy starszy mężczyzna przekazał na przystanku autobusowym obcemu człowiekowi, który przedstawił się jako kurier. Wszystko działo się na oczach obserwujących całą sytuację policjantów naszej komendy, którzy wcześniej od stołecznych kryminalnych pozyskali informację i skutecznie zadziałali. 50-latek został zatrzymany na gorącym uczynku. Dzięki temu pokrzywdzony nie stracił swoich pieniędzy. Podejrzany, na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa - Praga Południe, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Wszystko działo się bardzo dynamicznie. Operacyjni z południowopraskiej komendy otrzymali informację od policjantów stołecznego Wydziału Kryminalnego, że niebawem na podległym terenie najprawdopodobniej dojdzie do przekazania pieniędzy w ramach oszustwa „na policjanta”.

Kryminalni doskonale wiedzieli, że nie mają nawet chwili do stracenia, że liczą się minuty. Musieli działać szybko, profesjonalnie i skutecznie.

Błyskawicznie pojawili się w rejonie, gdzie pokrzywdzony miał dać pieniądze rzekomemu kurierowi. W wyniku podjętej obserwacji, zauważyli zarówno pokrzywdzonego, który zmierzał w umówione miejsce, jak i prawdopodobnego sprawcę rozglądającego się i wypatrującego starszego mężczyzny z reklamówką. Policjanci zainterweniowali w momencie, kiedy pokrzywdzony przekazał pieniądze. 50-latek został dynamicznie zatrzymany, a siatka z gotówką zabezpieczona. W reklamówce znajdowało się 366 tysięcy 960 złotych.

Dzięki tak sprawnemu, profesjonalnemu i skutecznemu działaniu kryminalnych pieniądze powrócą do właściciela.

Zatrzymany mężczyzna miał też przy sobie narkotyki. Kryminalni zabezpieczyli kilka gramów mefedronu.

Śledczy zgromadzili obszerny materiał dowodowy i na jego podstawie 50-latek usłyszał zarzut usiłowania dokonania oszustwa oraz posiadania środków odurzających.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe, decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.