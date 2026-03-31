Funkcjonariusze zabezpieczyli narkotyki w postaci marihuany, amfetaminy, mefedronu oraz tabletek o łącznej wadze ponad 7 kilogramów Data publikacji 31.03.2026 Ustalenia oraz weryfikacja posiadanych informacji przez kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku doprowadziły do zatrzymania 22-latka, u którego funkcjonariusze znaleźli znaczną ilość narkotyków w postaci marihuany, amfetaminy, mefedronu oraz tabletek o łącznej wadze ponad 7 kg. Za posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych podejrzany odpowie przed sądem. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Od dłuższego czasu do funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku napływały informacje dotyczące 22-letniego mężczyzny, który może posiadać przy sobie środki odurzające i substancje psychotropowe. Szczegółowa weryfikacja każdej informacji, z każdym dniem utwierdzała mundurowych o podjęciu stanowczych działań mających za zadanie zakończenie prowadzenia nielegalnego procederu przez mieszkańca Szczecinka. Kryminalni uderzyli w najmniej oczekiwanym momencie, odwiedzając mężczyznę w miejscu, gdzie często przebywał.

W mieszkaniu mundurowi zabezpieczyli ponad 7 kilogramów narkotyków oraz 13 500 zł. w gotówce. Wykonane przez technika kryminalistyki badanie potwierdziło, że jest to marihuana, amfetamina, tabletki ecstasy oraz mefedron. Z zabezpieczonych ilości można było przygotować ponad 7 125 porcji dilerskich oraz 141 sztuk tabletek co daje ponad 350 000 zł czarnorynkowej wartości.

Mężczyzna trafił od razu do policyjnego aresztu, a zebrany materiał dowodowy na tym etapie postępowania pozwolił na zastosowanie wobec 22-latka przez Sąd Rejonowy w Szczecinku środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Szczecinku. Zatrzymanemu grozi teraz kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.