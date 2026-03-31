Tymczasowy areszt dla 46-letniego „odbieraka” Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze wydziału kryminalnego lubaczowskiej komendy, ustalili i zatrzymali mężczyznę, który uczestniczył w oszustwie. Mundurowi ustalili, że 46-letni mieszkaniec województwa małopolskiego w całym procederze pełnił funkcję tzw. odbieraka. Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

W czwartek do lubaczowskiej jednostki zgłosił się 71-letni mieszkaniec powiatu lubaczowskiego. Pokrzywdzony złożył zawiadomienie dotyczące oszustwa, w wyniku którego stracił 20 tysięcy złotych.

Policjanci ustalili, że mężczyzna nawiązał kontakt z osobami podającymi się za doradców inwestycyjnych, którzy zaoferowali mu wysoki zysk z lokat. Zmanipulowany senior przelał 20 tysięcy złotych na wskazany przez oszustów rachunek bankowy.

W dalszej rozmowie, pokrzywdzony został poinstruowany o konieczności przekazania kolejnej sumy pieniędzy, tym razem w formie gotówkowej. Zgodnie z instrukcjami sprawców do przekazania środków miało dojść bezpośrednio na terenie Lubaczowa.

Mężczyzna mając podejrzenie, że bierze udział w procederze oszustwa, powiadomił o tym fakcie lubaczowskich funkcjonariuszy.

Policjanci podjęli działania w celu zidentyfikowania i zatrzymania osoby odpowiedzialnej za odbiór gotówki. W wyniku podjętych czynności na miejscu planowanego przekazania pieniędzy funkcjonariusze zatrzymali 46-letniego mieszkańca województwa małopolskiego.

Wczoraj Sąd Rejonowy w Lubaczowie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu 46-latka na okres trzech miesięcy. Za przestępstwo, którego się dopuścił, kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

Rozmawiajmy z naszymi bliskimi, zwłaszcza z seniorami i ostrzegajmy ich przed metodami działania oszustów, gdyż świadomość zagrożenia jest najskuteczniejszą formą ochrony naszych oszczędności. W każdej sytuacji wzbudzającej niepokój należy niezwłocznie przerwać kontakt i powiadomić najbliższą jednostkę Policji pod numerem alarmowym 112.