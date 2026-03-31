Nie zatrzymał się do kontroli - nie ucieknie przed odpowiedzialnością Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z wydziału patrolowo-wywiadowczego łódzkiej komendy podjęli pościg za kierującym, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. To nie było jedyne przewinienie na jego „koncie”. 19-latkowi za popełnione przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

26 marca 2026 roku policjanci z Wydziału Patrolowo-Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, przejeżdżając ulicą Aleksandrowską zauważyli pojazd bez włączonych świateł mijania. Postanowili go skontrolować. Funkcjonariusz przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydał kierującemu polecenie do zatrzymania się, które zostało zignorowane. Mężczyzna gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę Seatem. Jechał m.in. ulicą Limanowskiego, następnie Zawiszy Czarnego, Marysińską, Warszawską, Strykowską w kierunku miejscowości Sosnowiec. Stróże prawa podjęli pościg za mężczyzną.

W pewnym momencie kierujący utracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi, przejechał przez rów i wjechał w grunt rolny. Dwóch mężczyzn wybiegło z auta i zaczęło biec w kierunku lasu. Na nic się zdały ich zamiary, gdyż po kilku minutach byli już w rękach łódzkich stróżów prawa. Okazali się nimi dwaj 19-latkowie.

Kierujący tłumaczył swoje zachowanie strachem przed konsekwencjami, ponieważ nie miał prawa jazdy. Ponadto badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad promil alkoholu. Pasażer z kolei był w szoku i zrobił to samo co kierujący.

Jak się okazało chwilę przed pościgiem, kierowca Seata spowodował kolizję na ulicy Palki w Łodzi. Uderzył w tył oczekującego na zmianę świateł Forda, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.

Kierujący usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz kierowania pojazdu pod wpływem alkoholu, za co grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Sprawę popełnionych przez mężczyznę w trakcie ucieczki wykroczeń prowadzą policjanci z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Policjanci apelują! Pamiętajmy, że nietrzeźwi kierowcy stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. Alkohol spowalnia czas reakcji, obniża koncentrację i zwiększa ryzyko tragicznych w skutkach wypadków.

( KWP w Łodzi / mw)