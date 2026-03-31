Szybka i zdecydowana interwencja policjantów wobec pseudokibiców Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj Podczas sobotniego meczu piłkarskiego III ligi w Starachowicach doszło do niebezpiecznego incydentu. W trakcie przerwy po pierwszej połowie na bufor pomiędzy sektorami wtargnęli pseudokibice, którzy dążyli do konfrontacji. Policjanci natychmiast opanowali sytuację i przywrócili porządek. W związku z zajściem zatrzymano sześciu mężczyzn w wieku od 21 do 52 lat. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów nie doszło do eskalacji agresji.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców i kibiców czuwało wielu policjantów nie tylko z miejscowej komendy powiatowej, ale również z kieleckiego oddziału prewencji. Funkcjonariusze pionu prewencji, ruchu drogowego oraz kryminalni byli obecni na trasach dojazdowych oraz w okolicach stadionu.

Niestety podczas rozgrywanego meczu doszło do złamania prawa. W przerwie piłkarskiego spotkania grupy pseudokibiców sforsowały ogrodzenie i wtargnęły na bufor pomiędzy sektorami, gdzie doszło do konfrontacji. Na ten incydent natychmiast zareagowali policjanci, którzy w szybki i zdecydowany sposób opanowali sytuację i przywrócili porządek. W związku z zajściem zatrzymanych zostało sześciu mężczyzn w wieku od 21 do 52 lat.

Wczoraj wszyscy w trybie przyspieszonym zostali doprowadzeni do sądu. 21, 33, 38 oraz 52-latek zostali ukarani wysokimi grzywnami, natomiast w przypadku 25 i 45-latka, sprawy zostaną rozstrzygnięte w innym terminie. Troje doprowadzonych do sądu - 21, 33 i 38-latek otrzymało również zakazy stadionowe na okres 2 lat. Dodatkowo 21 oraz 38-latek usłyszeli zarzuty związane z udziałem w bójce i wobec nich zostały zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.