Webinarium CEDUR „Cyberbezpieczeństwo w finansach osobistych (II termin)” Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na kolejne webinarium (spotkanie online) „Cyberbezpieczeństwo w finansach osobistych” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Webinarium odbędzie się 17 kwietnia 2026 roku (10:00-11:10). Celem webinarium jest zwiększenie poziomu świadomości odnośnie do działań cyberoszustów w Internecie z uwzględnieniem cyberzagrożeń nakierowanych na młodzież. Podczas webinarium zostaną przedstawione podstawowe informacje z zakresu cyberbezpieczeństwa. Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Potwierdzenia możliwości udziału w webinarium zostaną przesłane na bieżąco, zaś zaproszenia na spotkanie (wraz z linkiem) będą przesyłane na dzień przed wydarzeniem. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.

W celu udziału w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące dołączenia do spotkania zostaną przesłane po potwierdzeniu możliwości udziału oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem (wraz z linkiem) na spotkanie.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Więcej informacji.

KGP