Szybka reakcja kcyńskich policjantów uratowała życie 73-latka Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki zdecydowanej interwencji funkcjonariuszy z Kcyni życiu 73-letniego mężczyzny, który zasłabł we własnym mieszkaniu, nie zagraża już niebezpieczeństwo. Policjanci nie wahając się ani chwili, siłowo wyważyli drzwi, by udzielić seniorowi natychmiastowej pomocy.

Około godziny 14:30 dyżurny szubińskiego komisariatu Policji otrzymał pilne zgłoszenie. Zgłaszająca, córka 73-latka, poinformowała, że ojciec zadzwonił do rodziny z informacją, że źle się poczuł, upadł i nie jest w stanie wstać. Chwilę później kontakt z mężczyzną całkowicie się urwał.

Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci z Kcyni. Przed budynkiem czekała na nich zdenerwowana córka. Drzwi i okna mieszkania były zamknięte od wewnątrz. Funkcjonariusze mieli świadomość, że każda minuta może decydować o życiu lub śmierci seniora.

Nie tracąc cennego czasu, podjęli natychmiastową decyzję o siłowym wejściu do środka. Na podłodze zastali przytomnego, lecz bardzo osłabionego 73-latka, który nie mógł samodzielnie się podnieść. Policjanci pomogli mężczyźnie wstać, udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej i cały czas monitorowali jego funkcje życiowe.

Gdy na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, senior został przekazany w ich ręce i przewieziony do szpitala.

Służba w Policji bywa wyjątkowo nieprzewidywalna. Czasem mundurowi w ciągu zaledwie kilku chwil muszą podjąć decyzję, która może uratować komuś życie. Tym razem dzięki ich determinacji i profesjonalizmowi tragedia została zażegnana.