Rozbój na małoletnim – trzech sprawców z dozorem Policji Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj Kołobrzescy kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 21 do 24 lat, którzy działając wspólnie i w porozumieniu napadli na 14-letniego mieszkańca Kołobrzegu. Sprawcy użyli przemocy fizycznej, a następnie dokonali kradzieży należącej do niego odzieży.

Do zdarzenia doszło 21 marca br. na terenie Kołobrzegu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że trzech młodych mężczyzn, działając wspólnie i w porozumieniu, zaatakowało małoletniego mieszkańca miasta. Sprawcy użyli wobec niego przemocy fizycznej, uderzali go w okolice twarzy i głowy, doprowadzając do stanu bezbronności. Następnie zabrali należącą do pokrzywdzonego kurtkę.

Dzięki intensywnej pracy operacyjnej policjanci Wydziału Kryminalnego szybko wytypowali osoby mogące mieć związek ze sprawą, a następnie je zatrzymali. W toku prowadzonych czynności wykonano przeszukania miejsc zamieszkania oraz użytkowanych przez podejrzanych pomieszczeń. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. elementy odzieży, telefon komórkowy oraz inne przedmioty mogące stanowić materiał dowodowy.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dokonania rozboju. Decyzją prokuratora wobec wszystkich podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, obowiązku regularnego stawiennictwa w jednostce Policji, a także zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego. Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają dalszych zatrzymań.

