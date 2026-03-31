Ponad 17,5 kg środków odurzających w jednym z olkuskich garaży Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu odnieśli kolejny sukces w walce z przestępczością narkotykową. 26 marca br. funkcjonariusze przejęli ponad 17,5 kg zakazanych substancji. Do sprawy zatrzymano dwóch mieszkańców Olkusza, którzy decyzją Sądu już trafili do tymczasowego aresztu.

Kryminalni z Olkusza wpadli na trop nielegalnego procederu narkotykowego. Ustalenia zaprowadziły ich do jednego z garaży, gdzie według ich podejrzeń miały być składowane narkotyki. Podczas przeszukania pomieszczenia policjanci zabezpieczyli znaczne ilości m.in. marihuany, kokainy, amfetaminy czy tabletek MDMA Po zważeniu okazało się, że jest to ponad 17,5 kg substancji, które nie trafią na czarny rynek. Do sprawy zatrzymano dwóch mieszkańców Olkusza ( w wieku 20 i 21 lat ) do których należał nielegalny towar.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do jednostki, gdzie przeprowadzono z nimi niezbędne czynności procesowe. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyznom zarzutów z art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Następnie podejrzani stanęli przed obliczem Sądu.

Sąd Rejonowy w Olkuszu, po zapoznaniu się z aktami sprawy i uwzględniając wniosek prokuratury oraz Policji, zastosował wobec obu mężczyzn tymczasowy areszt na 3 miesiące.

Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara pozbawienia wolności od roku do nawet 10 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy.