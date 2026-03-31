Obywatel Czech podejrzewany o zabójstwo w Pradze zatrzymany w Stargardzie Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania obywatel Czech, podejrzewany o zabójstwo w Pradze, wpadł w ręce stargardzkich policjantów. Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy mężczyźnie niebezpieczne przedmioty, w tym paralizator, gaz pieprzowy, granat błyskowy oraz przedmiot przypominający broń.

W miniony weekend do Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie wpłynął europejski nakaz aresztowania dotyczący obywatela Czech, który według posiadanych informacji, mógł przebywać na terenie powiatu stargardzkiego.

Z ustaleń wynikało, że poszukiwany mężczyzna jest osobą szczególnie niebezpieczną, zwłaszcza wobec kobiet i mógł dopuścić się przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu na terenie Pragi. Policjanci ze stargardzkiej komendy podjęli intensywne działania w celu odnalezienia i zatrzymania poszukiwanego.

Funkcjonariusze referatu operacyjno-rozpoznawczego ustalili, że mężczyzna może ukrywać się w jednym ze stargardzkich ośrodków dla osób w kryzysie bezdomności. Skierowani na miejsce policjanci szybko potwierdzili te informacje - jeden z mężczyzn, który niedawno przybył do placówki, próbował się tam ukryć. Został on rozpoznany przez policjantów na podstawie rysopisu, którym dysponowali funkcjonariusze. Jak się okazało po wylegitymowaniu, był to poszukiwany europejskim nakazem aresztowania obywatel Czech. Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy mężczyźnie niebezpieczne przedmioty, w tym paralizator, gaz pieprzowy, granat błyskowy oraz przedmiot przypominający broń. Zatrzymanego przewieziono do stargardzkiej komendy, gdzie wykonano z nim czynności procesowe.

Po wykonaniu czynności z zatrzymanym prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu w celu przeprowadzenia procedury europejskiego nakazu aresztowania.