W aucie schowali skradzione elektronarzędzia i narkotyki - grozi im do 10 lat więzienia Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj Krapkowiccy policjanci zatrzymali 19 i 21-latka, podejrzanych o kradzieże i włamania na terenie regionu. Funkcjonariusze znaleźli w ich pojeździe nie tylko skradzione elektronarzędzia, ale również narkotyki. Na tym się jednak nie skończyło. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów kolejnym osobom, związanym z przestępczym procederem. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji ze Zdzieszowic otrzymali zgłoszenie o kradzieży, do jakiej miało dojść na terenie gminy. Policjanci, w trakcie ustaleń, zwrócili uwagę na dwóch młodych mężczyzn, stojących na parkingu przy audi. Mundurowi wylegitymowali 19 i 21-latka, a następnie przeszli do sprawdzenia pojazdu. Wewnątrz samochodu znaleźli dwie szlifierki kątowe oraz inne przedmioty mogące pochodzić z przestępstwa. 19 i 21-latek zgodnie twierdzili, że znaleziony sprzęt należy do ich znajomego, który kierował samochodem, ale tuż przed kontrolą policjantów oddalił się z parkingu.

Zdzieszowiccy policjanci nie uwierzyli w historię o tajemniczym koledze. Na dodatek, po chwili na miejscu pojawiła się osoba, zgłaszająca kradzież z terenu posesji. Mężczyzna rozpoznał swoje elektronarzędzia, które niedawno zostały skradzione z jego podwórka. Mundurowi ustalili, jaki był dodatkowy powód kłamstwa o znajomym kierowcy audi. Zarówno 19-, jak i 21-latek nie posiadali prawa jazdy.

Policjanci ustalili, że młodzi mężczyźni mają związek z serią włamań, do jakiej doszło na terenie regionu. Kradli głównie sprzęt i narzędzia budowlane. Oprócz kradzionych elektronarzędzi policjanci znaleźli w samochodzie narkotyki. Obaj zostali zatrzymani. Mundurowi zabezpieczyli wszystkie rzeczy, mające związek z przestępstwem.

Dzięki wnikliwej pracy operacyjnej, policjanci dotarli do kolejnych osób, które mogły być powiązane z przestępczym procederem. Kryminalni zatrzymali i przesłuchali kolejne trzy osoby oraz przeszukali ich miejsca pobytu. Dwie osoby usłyszały zarzuty posiadania narkotyków.

Finalnie 19 i 21-latek przyznali się do zarzucanych im czynów. Za popełnione przestępstwa grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Z kolei 42 oraz 36-latkowi śledczy przedstawili zarzuty posiadania narkotyków, za które może grozić do 3 lata więzienia. Sprawa jest rozwojowa.

(KWP w Opolu /aw)