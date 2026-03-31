Niszczył drzwi i liczniki na klatkach schodowych budynków - usłyszał zarzuty Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj Zniszczenia klatki schodowej i rozbita szyba w drzwiach to wynik nocnej awantury, do której doszło w jednej z kamienic na terenie miasta. Ustalony przez kryminalnych sprawca został zatrzymany i usłyszał zarzuty zniszczenia mienia oraz posiadania narkotyków. Teraz stanie przed sądem, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W dwóch kamienicach na terenie miasta doszło do zniszczeń. Poszkodowani straty wstępnie oszacowali na blisko 3 500 złotych. Nieznany sprawca uszkodził drzwi i liczniki energetyczne na klatce schodowej. Sprawą zajęli się kryminalni z oleskiej komendy.

Mundurowi przeprowadzili liczne czynności operacyjne, dzięki którym najpierw wytypowali, a później zatrzymali podejrzewanego o zniszczenie mienia. Okazał się nim 29-letni mieszkaniec powiatu oleskiego. Jak ustalili śledczy, do zdarzenia doszło tuż po wszczętej przez mężczyznę awanturze. 29-latek został wyproszony z mieszkania znajomych, w odwecie uszkodził drzwi wejściowe do jednego mieszkań i skrzynki liczników energii na klatce schodowej.

W trakcie czynności mundurowi ustali również, że mężczyzna wybił szybę w drzwiach wejściowych do innej kamienicy. Chciał dostać się do swojej byłej partnerki, która nie chciała mieć z nim nic wspólnego. Mężczyzna tłumaczył swoje zachowanie emocjami, które towarzyszyły mu po kłótni ze znajomymi. Teraz na temat okoliczności zdarzenia będzie mógł szczegółowo odpowiedzieć przed sądem. 29-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty dotyczące uszkodzenia cudzej własności. Dodatkowo odpowie również za posiadanie środków odurzających, które funkcjonariusze znaleźli przy nim w trakcie zatrzymania.

O dalszym losie 29-latka zdecyduje teraz sąd. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.