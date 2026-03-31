Podsumowanie działalności Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach w 2025 r. Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj Pierwszy kwartał każdego roku to tradycyjnie okres sprawozdawczy za poprzedni rok. Tak też jest w przypadku Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. W poniedziałek 30 marca 2026 r. w Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji odbyło się posiedzenie Rady Fundacji, podczas którego podsumowano jej działalność w 2025 r.

Obrady prowadził przewodniczący Rady Fundacji nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło. Udział wzięli także Wiceprzewodniczący Rady Marek Osiejewski oraz członkowie Rady Maciej Sławiński i Marcin Zarychta. W posiedzeniu uczestniczył również Zarząd Fundacji w składzie: mł. insp . Barbara Żebrowska – Wiceprezes, mł. insp. w st. spocz . Zenon Parchimowicz – sekretarz, mł. insp. w st. spocz. Halina Wieczur i mł. insp. w st. spocz. Paweł Dudkowski – członkowie Zarządu, Dorota Książak – księgowa Fundacji oraz zaproszeni goście. Gościem honorowym sprawozdawczego posiedzenia był Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, któremu towarzyszyli Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Michał Zugaj oraz adiutant insp. Rafał Wasiak.

Pani Wiceprezes Zarządu przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z prac Fundacji w 2025 r. Zaprezentowała poszczególne zagadnienia związane z działalnością Fundacji, podejmowane inicjatywy i organizowane wydarzenia, podkreślając nowe formy przedsięwzięć zrealizowane w ubiegłym roku. Omówiła również wyniki finansowe, sukcesy i wyzwania Fundacji.

Wśród zrealizowanych działań w roku 2025 Fundacja udzieliła m.in. 260 zapomóg oraz zorganizowała i sfinansowała pobyty wypoczynkowe i zdrowotne dla 236 osób.

Rada pozytywnie oceniła kolejny rok pracy Fundacji i zatwierdziła sprawozdanie, bilans oraz rachunek wyników za 2025 r. Następstwem tego było udzielenie Zarządowi Fundacji skwitowania z wykonania obowiązków w 2025 r.

Podczas spotkania przedstawiono także plany i zamierzenia Fundacji na 2026 r. Szczególną uwagę zwrócono na nowe obszary funkcjonowania i nowe inicjatywy, które Fundacja realizuje jako przedsięwzięcia o charakterze pilotażowym, a które jeśli się sprawdzą, zostaną uwzględnione na stałe w kalendarzu fundacyjnych wydarzeń.

Przewodniczący Rady Fundacji oraz Wiceprezes Zarządu Fundacji przekazali Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. Markowi Boroniowi serdeczne podziękowania za niezwykłą życzliwość i pomoc Fundacji, a także traktowanie jej jako ważnej części środowiska policyjnego. Na jego ręce złożyli również słowa wdzięczności dla funkcjonariuszy i pracowników Policji, którzy wspierają misję i cele Fundacji, organizując i uczestnicząc w różnego rodzaju przedsięwzięciach charytatywnych, angażując się w prace promujące działalność Fundacji oraz udzielając codziennej, bieżącej pomocy w realizacji fundacyjnych obowiązków.

Komendant Główny Policji w swoim wystąpieniu podziękował członkom Zarządu za zaangażowanie kierując również szczególne podziękowania na ich ręce dla wolontariuszy Fundacji, doceniając wysoki poziom realizowanych działań i jednoczący środowisko charakter Fundacji. „To bardzo ważne dla całej formacji, że Fundacja towarzyszy nam niemal już 30 lat. Dzięki temu w obliczu tragedii ludzie nie są pozostawieni sami. Wspólnie jesteśmy po to, żeby ci, którzy potrzebują naszej pomocy, otrzymali ją w jak najlepszym wymiarze. Cieszy mnie również to, że wiedza o Fundacji jest cały czas propagowana w jednostkach”. Gen. insp. Marek Boroń z okazji zbliżającego się świątecznego czasu złożył wszystkim zebranym i podopiecznym Fundacji życzenia spokojnych, zdrowych, radosnych i spędzonych w gronie rodzinnym Świąt Wielkanocnych.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach została powołana przez Komendanta Głównego Policji w 1997 r. Jej misją jest udzielanie wsparcia wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów. Od początku istnienia Fundacja intensywnie rozwija swoją działalność, co przekłada się na coraz większe zrozumienie celów Fundacji i jej roli w środowisku policyjnym. Wzrasta też aktywność i zaangażowanie wolontariuszy w prace Fundacji. Niestety przybywa też podopiecznych, co ma związek m.in. z poszerzeniem postanowień statutu umożliwiających udzielanie pomocy rodzinom nie tylko funkcjonariuszy poległych na służbie, ale także rodzinom po policjantach zmarłych bez związku ze służbą. Obecnie Fundacja ma pod swoją opieką 270 rodzin.

Wszystkie osoby, które chciałyby udzielić pomocy podopiecznym Fundacji mogą przekazać na jej rzecz 1,5% podatku dochodowego podczas składania zeznania podatkowego do urzędu skarbowego (numer KRS 0000101309).

Tekst: Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach / Izabela Pajdała-Kusińska

Zdjęcia: Izabela Pajdała-Kusińska

