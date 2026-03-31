Policjanci zabezpieczyli blisko 14 kilogramów narkotyków Data publikacji 31.03.2026

Zwalczanie przestępczości narkotykowej to wciąż jedno z istotnych zadań z jakim mierzą się policjanci. Pomimo surowych konsekwencji jakie grożą sprawcom tego typu przestępstw, ciągle zatrzymywane są osoby związane z tą nielegalną działalnością. Jedną z takich osób jest 22-letni mieszkaniec Kalisza związany ze środowiskiem pseudokibiców. Młody mężczyzna został zatrzymany kilka dni temu przez policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania policjanci ujawnili ponad 13 kilogramów amfetaminy, 26 tabletek ecstasy, 119 gramów kokainy oraz marihuanę. W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli również wagi elektroniczne oraz woreczki strunowe.

Ponadto w trakcie przeszukania w jednym z pomieszczeń ujawniono pudełko z zawartością amunicji do broni palnej.

Mężczyzna został zatrzymany. Na podstawie zebranego materiału dowodowego usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz posiadania bez wymaganego zezwolenia amunicji do broni palnej. Za tego typu przestępstwa grozi mu kara nawet 12 lat pozbawienia wolności.

W powyższej sprawie Prokuratura Rejonowa w Kaliszu wszczęła śledztwo. Prokurator, po analizie zgromadzonego materiału dowodowego, wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 22-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Szacunkowa, detaliczna wartość zabezpieczonych narkotyków wynosi blisko 600 tysięcy złotych.

(KWP w Poznaniu /aw)