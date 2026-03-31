Złote Blachy 2025 za sukcesy w walce z piractwem przyznane Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj Koalicja Antypiracka po raz 24. uhonorowała „Złotymi Blachami” policjantki i policjantów z jednostek najbardziej zaangażowanych w minionym roku w zwalczanie przestępczości przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka oraz gość specjalny Anna Rusowicz - polska wokalistka reprezentująca środowisko artystów polskich.

Uroczysta gala, której gospodarzem było Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP , odbyła się 31 marca br. w Komendzie Głównej Policji. Nagrody policjantom wręczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp . dr Tomasz Michułka oraz reprezentująca Koalicję Antypiracką Prezes Stowarzyszenia Sygnał Teresa Wierzbowska.

W tym roku Koalicja Antypiracka wyróżniła funkcjonariuszy z trzech jednostek. Za skuteczną walkę z piractwem telewizyjnym, muzycznym i komputerowym zostały uhonorowane:

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach , w sprawie dotyczącej przestępczego procederu polegającego na nielegalnej dystrybucji sygnału telewizyjnego operatorów płatnej telewizji cyfrowej/satelitarnej;

, w sprawie dotyczącej przestępczego procederu polegającego na nielegalnej dystrybucji sygnału telewizyjnego operatorów płatnej telewizji cyfrowej/satelitarnej; Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach , w sprawie dotyczącej nielegalnego udostępniania ustalonym osobom za pomocą serwera sharingowego sygnału telewizji cyfrowej/satelitarnej;

, w sprawie dotyczącej nielegalnego udostępniania ustalonym osobom za pomocą serwera sharingowego sygnału telewizji cyfrowej/satelitarnej; Zarząd w Olsztynie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, w sprawie dotyczącej rozpowszechniania bez uprawnienia utworów audiowizualnych poprzez publiczne i odpłatne umieszczanie plików wideo na platformie hostingowej oraz podejmowania czynności mogących udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia, wykrycia i zajęcia środków pieniężnych pochodzących z korzyści związanych z nieuprawnionym rozpowszechnianiem cudzych utworów.

W uroczystości, oprócz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Macieja Wróbla, Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasza Michułki oraz prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał Teresy Wierzbowskiej uczestniczyli: Karolina Makowska - wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał, Marek Staszewski, pełnomocnik Związku Producentów Audio Video, przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, komendanci wojewódzcy Policji, przedstawiciele Koalicji Antypirackiej, telewizji oraz gość specjalny - polska wokalistka Anna Rusowicz.

„Złote Blachy” - to honorowe nagrody Koalicji Antypirackiej, przyznawane od 1998 roku jednostkom Policji w uznaniu ich zasług w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej i ochronie praw autorskich. Celem Koalicji jest promowanie poszanowania praw autorskich i własności intelektualnej. Aktualnie w skład Koalicji wchodzą: Związek Producentów Audio Video (ZPAV) - reprezentujący producentów fonograficznych, Stowarzyszenie Sygnał - zajmujące się ochroną praw nadawców telewizyjnych oraz BSA - The Software Alliance - organizacja zrzeszająca producentów oprogramowania komputerowego.

