Eksperci z KGP szkolą w Białymstoku: Nowoczesne techniki poszukiwań w praktyce Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj Z inicjatywy podlaskiej Policji i przy zaangażowaniu funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP w Białymstoku odbyły się specjalistyczne warsztaty z zakresu poszukiwań osób zaginionych.

To właśnie eksperci z Komendy Głównej Policji, we współpracy z Grupą Ratowniczą Nadzieja oraz podlaskimi policjantami, wyznaczyli kierunki szkolenia dla funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku.

Sercem warsztatów była wymiana doświadczeń w oparciu o najnowocześniejsze metody pracy operacyjnej. W części teoretycznej uczestnicy zgłębiali tajniki systemu SIRON oraz specyfikę pracy psów tropiących metodą mantrailingu, reprezentowanych przez elitarną Sekcję Przewodników Psów Specjalnych MTR z Biura Kryminalnego KGP.

Warto podkreślić, że w polskiej Policji służbę pełni obecnie tylko sześć takich psów – są one kluczowe w najtrudniejszych akcjach poszukiwawczych i tropieniu sprawców przestępstw.

Cześć praktyczna przeniosła około 100 uczestników w teren leśny. Pod okiem instruktorów z KGP realizowano realne scenariusze poszukiwań z wykorzystaniem pracy węchowej oraz nowoczesnych technologii. Kluczowym elementem była aplikacja SIRON, która dzięki wykorzystaniu modułów GPS w telefonach pozwala na:

śledzenie pozycji ratowników w czasie rzeczywistym,

precyzyjne mapowanie przeszukanego terenu w punkcie dowodzenia,

maksymalizację skuteczności tzw. „szybkich trójek” (zespołów trzyosobowych).

Doskonalenie współpracy między służbami i wdrażanie standardów wypracowanych na szczeblu centralnym to fundament nowoczesnych i skutecznych poszukiwań.

(BKS KGP)