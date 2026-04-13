POLSECURE 2026 – współpraca służb na rzecz bezpieczeństwa publicznego Data publikacji 13.04.2026 Powrót Drukuj Jedno z najważniejszych wydarzeń branży bezpieczeństwa publicznego w Polsce - Targi POLSECURE 2026 odbędą się w dniach 21–23 kwietnia 2026 roku na terenie Targów Kielce. To już czwarta międzynarodowa edycja targów, której współorganizatorem jest Komenda Główna Policji. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

POLSECURE stanowi platformę współpracy pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne, administrację państwową oraz sektor przemysłowy. Program wydarzenia został przygotowany we współpracy z Radą Programową pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Rafała Kochańczyka.

Wydarzenie od 2021 roku integruje przedstawicieli kluczowych instytucji i umożliwia wymianę doświadczeń oraz prezentację nowoczesnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa państwa i z roku na rok przyciąga coraz więcej wystawców i odwiedzających. Swoją ofertę w tym roku zaprezentują zarówno polskie firmy, jak i zagraniczni dostawcy technologii z Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Oprócz Policji w targach uczestniczą również inne służby i instytucje, m.in. Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Państwa, Służba Więzienna, Straż Ochrony Kolei, Wojska Obrony Terytorialnej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wystawcy zaprezentują szeroki zakres rozwiązań wspierających działalność operacyjną i logistyczną służb, w tym specjalistyczny sprzęt i wyposażenie, systemy łączności i dowodzenia, technologie informatyczne i cyberbezpieczeństwa, środki ochrony indywidualnej, pojazdy specjalistyczne oraz rozwiązania z zakresu ratownictwa i zarządzania kryzysowego.

Program targów obejmuje również spotkania branżowe, pokazy dynamiczne oraz prezentacje sprzętu. Główne panele merytoryczne, w tym konferencje inauguracyjne i dyskusje eksperckie koordynowane są przez przedstawicieli Komendy Głównej Policji.

Pierwszego dnia targów, 21 kwietnia 2026 roku, odbędzie się główna konferencja Komendy Głównej Policji pt. „Wspólnie ku bezpiecznej przyszłości – rola Policji w zmieniającym się świecie”.

Kolejny dzień wydarzenia, 22 kwietnia, wypełnią konferencje i spotkania związane z jubileuszami przypadającymi w Policji w 2026 roku - w tym 95-leciem Lotnictwa Policji, 100-leciem służby dzielnicowych, 50-leciem Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz 100-leciem sportu w Policji. Centralnym punktem będzie konferencja „100 lat sportu w Policji - historia a współczesność”, inaugurująca obchody jubileuszu.

Nowością tegorocznej edycji jest Salon Ochrony Ludności i Rezerw Strategicznych STRATEXPO, realizowany we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Wydarzenie to skoncentruje się na zagadnieniach związanych z obronnością państwa, zarządzaniem kryzysowym oraz zabezpieczeniem rezerw strategicznych.

POLSECURE to nie tylko prezentacja technologii i innowacji, lecz także istotne forum dialogu na temat aktualnych wyzwań w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Tegoroczna edycja zapowiada się jako jedno z kluczowych wydarzeń branżowych w Polsce.

Targi POLSECURE to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć z bliska sprzęt i wyposażenie policyjne wykorzystywane w codziennej służbie. Nie zabraknie prezentacji pojazdów służbowych oraz śmigłowców Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP, wykorzystywanych podczas działań tj. policyjnego Black Hawka S-70i i Bella-407GXI.

Poczas targów z bliska będzie można zobaczyć również Mobilny Węzeł Łączności - Mercedes G290D, który brał udział m.in. w zabezpieczeniach EURO 2012, szczytu NATO w 2016 r.i Pol'and'Rock Festival. Na odwiedzających POLSECURE będzie czekać również pojazd specjalnego przeznaczenia - Emergency Communication Vehicle (ECV). Pojazd ten zapewnia usługi teleinformatyczne z wykorzystaniem każdego mozliwego medium teletransmisyjnego.

Na targach zostanie zaprezentowany również, wykorzystywany przez policyjny zespół CBRN, wchodzący w skład Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz biegłych kryminalistycznych z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji pojazd ZEUS II - mobilny zestaw do wykrywania, analizy oraz likwidacji skażeń, wspierający działania kontrterrorystyczne na miejscu zdarzenia CBRN-E. To pierwsze i innowacyjne mobilne laboratorium w polskiej Policji, które umożliwia wykrywanie, identyfikację, likwidację i neutralizację zagrożeń CBRN-E w trakcie działań kontrterrorystycznych.

21 i 22 kwietnia targi czynne są w godzinach 10.00 - 17.00, natomiast 23 kwietnia wystawa potrwa do godziny 15.00.

(kp, mw BKS KGP )