Dołącz do nas! Dzień Otwarty Służby Kontrterrorystycznej – 22 maja 2026 r. Data publikacji 08.04.2026 Powrót Drukuj Myślisz o służbie w pododdziale kontrterrorystycznym Policji? Chciałbyś przekonać się jak wygląda codzienność operatorów i zobaczyć z bliska ich pracę oraz sprzęt, którym posługują się podczas akcji? Masz ku temu wyjątkową okazję. Już 22 maja zapraszamy na IV edycję Dnia Otwartego Służby Kontrterrorystycznej organizowaną przez CPKP "BOA". Wydarzenie odbędzie się na terenie warszawskiego lotniska na Bemowie i pozwoli zajrzeć za kulisy tej służby.

W trakcie dnia otwartego zaprezentowany zostanie m.in. szeroki wachlarz specjalistycznego wyposażenia wykorzystywanego w działaniach bojowych, zarówno w terenie zurbanizowanym, jak i leśnym, w środowisku wodnym, w działaniach wysokościowych oraz w warunkach skażenia. Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć sprzęt używany w realnych działaniach oraz dowiedzieć się, jak wygląda jego zastosowanie w praktyce.

Jednym z najbardziej widowiskowych elementów wydarzenia będzie pokaz dynamiczny - symulacja odbicia zakładników ze środka transportu publicznego, który pozwoli zobaczyć w akcji zgranie, precyzję i skuteczność kontrterrorystów z CPKP "BOA". Nie zabraknie również prezentacji pojazdów służbowych oraz śmigłowców Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP, wykorzystywanych podczas działań tj. policyjnego Black Hawka i Bella-407GXI.

Dzień Otwarty to także doskonała okazja dla wszystkich, którzy rozważają wstąpienie w szeregi służby kontrterrorystycznej Policji. Na miejscu będzie można porozmawiać z funkcjonariuszami, poznać szczegóły dotyczące procesu rekrutacji, wymagania stawiane kandydatom, a także dowiedzieć się więcej o ścieżce rozwoju i specyfice służby.

Wydarzenie odbędzie się 22 maja (piątek) w godzinach 11:00–14:00 na lotnisku Bemowo (wjazd od ul. Radiowej). Wstęp wolny dla odwiedzających.

To niepowtarzalna okazja, by z bliska zobaczyć, jak wygląda służba w tej wyjątkowej jednostce Policji. Przedsmak tego, czego możesz się spodziewać podczas kolejnej edycji Dnia Otwartego, znajdziesz na naszym profilu na Instagramie cpkp_boa_official oraz stronie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

Do zobaczenia!