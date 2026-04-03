Zatrzymani trzej sprawcy nieudanych włamań do bankomatów na Podhalu Data publikacji 03.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem zatrzymali trzech mieszkańców Podhala podejrzanych o usiłowanie włamań do bankomatów na terenie Podhala. Mężczyźni mają związek z dwoma zdarzeniami z grudnia 2025 roku i stycznia 2026 r. Sprawcy usłyszeli już zarzuty.

Dwie próby włamania do bankomatów na terenie Podhala. W obu przypadkach sprawcom nie udało się dostać do kasety z pieniędzy. Śledczy ustalili, że włamywacze byli bardzo dobrze przygotowani.

Do pierwszego zdarzenia doszło18 grudnia 2025 r. na terenie Zakopanego. Pomimo dużych zniszczeń bankomatu, sprawcom nie udało się ukraść kasety z gotówką. Kolejny raz włamywacze pojawili się 31 stycznia br. około 3.00 na terenie Murzasichla. I tym razem, nie doszło do wybuchu bankomatu. Sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. W obawie przed zdemaskowaniem porzucili samochód, i aby zatrzeć ślady podpalili go.

Sposób działania obu zdarzeń był praktycznie taki sam, policjanci wiedzieli, że „skoku” na bankomaty dokonali ci sami sprawcy. Po żmudnych ustaleniach policjanci wytypowali i zatrzymali trzech sparwców. Wszyscy to mieszkańcy Podhala.

W trakcie przeszukania miejsc, w których ukrywali się włamywacze funkcjonariusze zabezpieczyli odzież i plecaki, użyte do przestępstw.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. Prokuratura Rejonowa w Zakopanem zdecydowała o objęciu zatrzymanych dozorem policyjnym.