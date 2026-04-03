Odprawa oficerów łącznikowych polskiej Policji oraz oficerów łącznikowych akredytowanych w Polsce Data publikacji 03.04.2026 Powrót Drukuj W dniach 30 - 31 marca 2026 r. odbyła się dwudniowa odprawa służbowa oficerów łącznikowych, której celem było podsumowanie działalności w obszarze zwalczania przestępczości za ubiegły rok.

Pierwszy dzień odprawy poświęcony był wspólnemu spotkaniu oficerów łącznikowych polskiej Policji z oficerami łącznikowymi akredytowanymi w Polsce.

W ramach odprawy służbowej przedstawiciele CBŚP, CBZC, Biura Kryminalnego KGP oraz Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP zaprezentowali kluczowe zagadnienia oraz osiągnięcia poszczególnych jednostek oraz biur w obszarze zwalczania przestępczości. Spotkanie było również okazją do omówienia bieżących wyzwań pojawiających się w obszarze współpracy międzynarodowej oraz omówienia bieżących trendów przestępczości.

Ważnym elementem programu była również wizyta w Wydziale Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji, gdzie oficerowie łącznikowi zapoznali się z dziejami polskich formacji policyjnych. Pracownik WEH GKGP oprowadził przybyłych na odprawę po wszystkich ekspozycjach i dopowiadał w języku angielskim liczne szczegóły, których nie ma w skrótowych opisach przy artefaktach. Duże wrażenie na gościach z zagranicy zrobiła historia Zbrodni Katyńskiej i największej policyjnej nekropolii na świecie – Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje. Na zakończenie oficerowie łącznikowi wpisali się do Księgi Pamięci wyłożonej w zainscenizowanym gabinecie Komendanta Głównego Policji Państwowej.

Drugi dzień odprawy przeznaczony był na spotkanie kierownictwa przedstawicieli biur pionu kryminalnego KGP, CBŚP oraz CBZC z oficerami łącznikowymi polskiej Policji, w ramach którego podsumowano współpracę z krajowymi i zagranicznymi partnerami w odniesieniu do korzyści wynikających z bilateralnej wymiany informacji w oparciu o sieć oficerów łącznikowych Policji. W ramach odprawy omówiono również bieżące kwestie związane z funkcjonowaniem sieci oficerów łącznikowych Policji.

Na zakończenie Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Ireneusz Sieńko w imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia przekazał na ręce insp. Beaty Trojanowskiej podziękowania za służbę na stanowisku oficera łącznikowego Policji w Waszyngtonie.