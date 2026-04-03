Odprawa kierownictwa polskiej Policji z dowódcami kontyngentów w Armenii, Gruzji i Kosowie Data publikacji 03.04.2026 Powrót Drukuj Służba poza granicami państwa to jeden z najbardziej wymagających elementów policyjnej profesji. W przededniu Świąt Wielkanocnych Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń wraz ze swoimi zastępcami: nadinsp. Romanem Kusterem, nadinsp. dr. Rafałem Kochańczykiem, nadinsp. Tomaszem Michułką oraz Dyrektorem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Ireneuszem Sieńko i Dyrektorem Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Michałem Zugajem, przeprowadził wideokonferencję z polskimi kontyngentami stacjonującymi w Armenii, Gruzji oraz Kosowie.

Podczas spotkania podkreślono rolę, jaką polscy policjanci odgrywają w zapewnianiu bezpieczeństwa w strategicznych regionach Europy i Azji Centralnej. Choć każda z misji ma swoją specyfikę, wszystkie łączy wspólny cel: stabilizacja, wsparcie procesów pokojowych i budowanie zaufania do organów ścigania.

Zadania polskich kontyngentów

Polscy policjanci pełnią obecnie służbę w ramach struktur Unii Europejskiej, realizując zadania o charakterze doradczym, monitorującym oraz wykonawczym:

• Kosowo (EULEX): Funkcjonariusze Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) dbają o utrzymanie porządku publicznego, wspierając lokalne służby w sytuacjach kryzysowych oraz zabezpieczając newralgiczne punkty w regionie.

• Gruzja (EUMM): Policjanci-obserwatorzy patrolują tereny przy liniach administracyjnych, czuwając nad przestrzeganiem porozumień pokojowych, co ma kluczowe znaczenie dla stabilności Kaukazu Południowego.

• Armenia (EUMA): Zadaniem funkcjonariuszy uczestniczących w tej misji jest prowadzenie regularnych patroli wzdłuż granicy, co pomaga w budowaniu poczucia bezpieczeństwa wśród ludności cywilnej oraz sprzyja normalizacji stosunków w regionie.

Analiza bezpieczeństwa i bieżącej sytuacji

Ważnym punktem odprawy były informacje przekazane przez dowódców poszczególnych kontyngentów. Przedstawili oni aktualną sytuację w rejonach stacjonowania, wskazując na potencjalne zagrożenia oraz aspekty logistyczne wpływające na poziom bezpieczeństwa podległych im policjantów. Stała wymiana danych oraz bezpośredni nadzór Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP nad warunkami pełnienia służby są niezbędne dla skutecznego i bezpiecznego zarządzania misjami.

Komendant Główny wraz z zastępcami wyrazili wdzięczność za profesjonalizm oraz gotowość do pełnienia obowiązków w trudnych warunkach. Podkreślono, że poświęcenie, jakim jest rozłąka z rodzinami – szczególnie odczuwalna w okresie świątecznym – budzi najwyższy szacunek kierownictwa formacji.

Spotkanie zakończyło się życzeniami spokoju w rejonach odpowiedzialności oraz bezpiecznego powrotu do bliskich po zakończeniu misji, co dla każdego funkcjonariusza i jego przełożonych pozostaje celem nadrzędnym.